【新冠肺炎】美國下調死亡人數預測　有研究警告疫情未受控

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在美國出現放緩迹象，各州份都陸續放寬限制措施，經濟活動恢復。當地一個關鍵的預測模型稍為下調死於疫情的人數，不過亦有專家警告，多個地區的疫情仍未受控。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至5月24日，美國有逾162萬人受感染、超過9.7萬人死亡。西雅圖華盛頓大學（University of Washington）的健康數據評估中心（Institute Health Metric and Evaluation，IMHE）在20日公布最新的預測模型，估計在8月4日前，全國共有143,357人喪生，比較早前預計的147,060人稍為減少約3,700人，一改最近數周不斷上升的預測。

其中一名研究員默里（Chris Murray）對於新預測感到意外，指他們估計人口流動增加會導致預測上升，不過認為導致情況下調的主要因素是戴口罩的民眾數目增加，以及繼續保持社交距離。

該次預測雖為美國的抗疫工作帶來曙光，但《華盛頓郵報》23日報道，一份由倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員撰寫、尚待同行評審的報告指，南部及中西部等24個州份假如過早重開經濟或沒採取充分的預防措施，這些地區可能爆發第二波疫情。

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