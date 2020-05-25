【新冠肺炎】白宮官員：很難說會否再次關閉美國

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情形勢雖有所緩和，但是仍然很嚴峻。美國總統特朗普（Donald Trump）曾表示，即使出現新一波疫情，他也不會再關閉國家。但是白宮抗疫專家5月24日說，這很難說。

白宮新冠肺炎應對協調官伯克斯（Deborah Birx）5月24日接受美國廣播公司（ABC）訪問時說，政府將在未來幾個月學習如何在重新開放的同時「保持安全」，且要為秋季可能到來的第二波疫情高峰做準備。」

她表示，政府正在確保個人防護用品和呼吸機的供應，研究新冠肺炎療法、推進疫苗的開發。

特朗普之前曾表示，即使秋天將迎來第二波疫情高峰也不會再次關閉美國。主持人問伯克斯說：「你也認為，不會再關閉國家嗎？」伯克斯的回答與特朗普有所差異，她說：「這很難說。」

她還說，她正在收集各州和地方是否能夠安全重新開放的數據。各州需要提高主動檢測，以便追蹤無症狀病例，這些病例更難確定，但仍可能感染他人。「這就是為什麼我們要求對所有居民和工作人員進行主動的、百分之百的檢測。」

美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）5月12日透過視像向參議院一個委員會聽證會作證。他指出，新冠病毒傳播力強，即使感染個案下降，病毒都不會消失，預言疫情很大可能會到秋天反彈，因此必須在第二波來襲前做好準備。