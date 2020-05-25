美國成功測試激光武器　俄羅斯專家質疑海上作戰效用有限

美國5月22日宣布，成功使用艦載固態激光武器成功擊毀一架無人機，此舉有重大突破意義，能夠重新定義海戰。但是，俄羅斯專家對此提出質疑。

俄羅斯衛星通訊社5月24日報道稱，俄羅斯地緣政治問題研究院院長、軍事科學博士康斯坦丁・西夫科夫接受衛星通訊社的採訪時說，現代戰爭中激光武器的效用極為有限，由於無法摧毀空中目標，它不能認為是有效的。

西夫科夫說： 「現代激光武器需要理想的天氣條件，這在海上極為罕見，因此，激光武器用於海上作戰的機會目前極為有限。現在，激光打擊可以在某些情況下用於破壞各類武器的光電系統。激光系統作為摧毀空中目標的武器，不能認為是有效的。」

報道稱，專家提醒人們注意，美國人展示的演示片段是在南部緯度地區和「空氣透明度幾乎完美的天氣條件下」拍攝的，只有在這種情況下才能擊落無人機。

西夫科夫表示：「使用現代激光武器必須具備許多條件才能有效發揮作用。即使稍稍的霧霾也會使激光光束的效率下降數倍；還需要完全沒有波浪，以免飛濺的浪花造成光束散開。這種理想條件在海上極其罕見，尤其是在北海。」

美國海軍太平洋艦隊 （Navy's Pacific Fleet）5月22日發聲明指，兩棲船塢登陸艦「波特蘭號」（USS Portland，LPD 27）5月16日在太平洋成功測試新型的高能雷射武器「雷射武器系統展示器」（Laser Weapon System Demonstrator，LWSD），摧毀一架飛行中的無人機。

波特蘭號指揮官桑德斯上校（Karrey Sanders）表示，通過進行對抗無人機和小型飛行器的先進海上測試，美國海軍將取得「固態雷射武器系統展示器」（Solid State Laser Weapons System Demonstrator）對抗潛在威脅的寶貴資料。他說「憑着這項新型的先進能力，我們正為海軍重新定義海上戰爭。