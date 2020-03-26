美方稱軍機遭中國軍艦激光照射　國防部：美方的危險操作極不專業

針對美方2月底聲稱美軍偵察機在太平洋遭中國軍艦發射激光一事，中國國防部發言人任國強周四（26日）再次回應稱，長期以來，美方對中國當面海空域實施抵近偵察，這種挑釁性行為損害中方安全利益，他有斥責美方的危險操作極不專業。

中國國防部發言人任國強表示，中方要求美方停止採取類似極具挑釁性的危險行動，停止抹黑中方。（資料圖片／中新社）

任國強當日表示，國防部此前已表明中方立場，事實的真相十分清楚。2月17日，在中國海軍位公海組織例行演練期間，美海軍P-8A偵察機不顧中方多次警告，抵近中方艦艇編隊進行偵察活動長達4個多小時，最近距離中方艦艇僅400餘米，「美方的危險操作是極不規範、極不專業、極不安全的。」

任國強指出，長期以來，美方對中國當面海空域實施抵近偵察，對中方艦機近距離、長時間跟蹤監視和干擾，甚至多次造成危險接近和緊迫局面。美方這種挑釁性行為損害中方安全利益，危及雙方艦機和一線官兵安全，是對國際法上航行自由制度的破壞和濫用，也是引發中美海上安全問題的根源所在。美方不但對此視而不見、置之不理，反而經常惡人先告狀，發表不實言論，顛倒是非。中方對此堅決反對，並要求美方停止採取類似極具挑釁性的危險行動，停止抹黑中方，以免損害中美兩國兩軍關係大局。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國海軍上月27日表示，一艘中國軍艦上周在美國海軍P-8偵察機飛越太平洋上空時，向其發射了軍用級激光，美國海軍稱此舉「不安全和不專業」。

3月6日，中國國防部網站曾刊登發言人對此事的回應稱，中方艦艇在與美軍巡邏機相遇的整個過程中，操作是安全、規範、專業的，符合有關國際法和國際實踐。相反，美軍巡邏機行為在意圖上是不友好的，在操作上是不專業的，對雙方艦機及人員安全構成嚴重威脅。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

（綜合報道）