【新冠肺炎】特朗普指責拜登親華　再次提及「中國病毒」一詞

美國總統特朗普（Donald Trump）5月25日在社交媒體Twitter上指責民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）親華以及炫耀自己抗疫有功時，把新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的官方名稱與「中國病毒」（China Virus）聯繫在一起，稱「新冠肺炎有時也被稱為中國病毒」。

特朗普5月25日在Twitter上表示，「新冠肺炎有時也被稱為中國病毒」。（Twitter@Donald J. Trump截圖）

特朗普在Twitter上表示，「睏倦的拜登在1月底曾因美國禁止那些去過中國的人入境一事而變得瘋狂。他形容我『排外』（xenophobic），而且當我們讓44,000人入境時，他同樣罵我『瘋狂』（nuts），直到被吿知入境的是美國公民後他才道歉。」

他續指，「過去50年來面對中國，無人比拜登更軟弱，他在方向盤上睡着了，並且給了中國人任何他們想要的東西，包括那些剝削（rip-off）的貿易協議，我會取回那些失去的東西。」

隨後他表示，「我們應對新冠肺炎的評估十分出色，它有時也被稱為中國病毒。呼吸機、檢測以及醫療供應分配上，我們讓很多州長看起來非常好，但卻沒有因此獲得任何讚譽，不過最重要的是，我們幫助了很多偉大的人。」

特朗普3月16日曾稱，「美國將有力地支持那些格外受中國病毒影響的行業，例如航空公司和其他行業。我們將比以往更強大！」言論被指或引起種族歧視，其後他在3月24日明確表示，不會再使用「中國病毒」字眼，稱「大家都知道病毒來自中國，但我決定不再將它視為大不了的事。」