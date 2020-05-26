【新冠肺炎】世衛：擔心疫情在非洲「無聲」蔓延　籲重視檢測

非洲目前雖然未受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的嚴重衝擊，但世界衛生組織（WHO）擔心，非洲領導人若不把新冠病毒檢測放在優先地位，非洲可能面臨病毒「無聲」蔓延的狀況。

剛果共和國首都布拉柴維爾拍攝的世界衛生組織非洲區域辦事處外景（新華社）

路透社5月26日報道，WHO特使索烏（Samba Sow）5月25日在記者會表示「對於非洲，我首先要說的，就是擔心檢測不足導致出現悄無聲息的病毒蔓延的狀況。」索烏又說道「因此，我們必須繼續推動各國領導人將檢測放在優先位置。」

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）指出，非洲是全球新冠病毒確診病例最少的地區，全球佔比不到1.5%，死亡人數佔比0.1%。譚德塞認為非洲應對其他流行病的經驗有助於增強非洲對新冠肺炎疫情的應對，因此目前非洲受到的衝擊不像其他地區那麼嚴重。

WHO非洲區域負責人莫蒂（Matshidiso Moeti）稱，一些國家採取措施控制疫情，付出高昂經濟代價。由於這些措施的實施，目前這些國家受新冠肺炎疫情的衝擊較一些模型預測的情況要温和一些。莫蒂指出，所有非洲國家都有應對疫情的計劃，但仍有「缺口和弱點」。