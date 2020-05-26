【新冠肺炎】航空業寒冬持續　拉丁美洲最大航空公司申請破產保護

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情導致全球航空業大受打擊，多間航空公司出現經營困難，當中包括拉丁美洲最大的航空公司南美航空（LATAM），該公司在5月26日向美國申請破產保護。

南美航空行政總裁阿爾沃（Roberto Alvo）透過聲明表示，公司曾實施連串措施分散疫情對航空業界史無前例的停頓，但最終認為申請破產保護是最理想方案。

南美航空在2012年成立，由智利國家航空（LAN）與巴西天馬航空（TAM）合併而成，今次申請破產保護的包括南美航空集團（LATAM Airlines Group SA）及旗下位於智利、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多爾及美國的子公司，而阿根廷、巴西及巴拉圭的分支則不受影響，當中巴西的子公司正與政府談判，尋求國家援助。另外集團所有航空服務亦會如常運作。

航空業是新型冠狀病毒疫情的重災區，在南美航空申請破產保護前，成立超過一世紀的哥倫比亞航空（Avianca）同樣不敵疫情而要申請破產保護。（Reuters）

美國達美航空（Delta Air Lines）是南美航空的最大股東，前在在2019年以19億美元收購對方兩成股權。根據紐約地方法院的文件顯示，南美航空的資產和負債介乎100億至500億美元之間，公司指已經從卡塔爾航空（Qatar Airways）等主要股東撥款9億美元的破產貸款承諾。

除了南美航空，南美洲第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）及維珍澳洲航空（Virgin Australia）早前分別申請破產保護，作為重組債務的手段。