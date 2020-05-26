美國陣亡將士紀念日　特朗普出席活動期間疑站不穩

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美國總統特朗普（Donald Trump）5月25日出席陣亡將士紀念日（Memorial Day）的紀念活動。有網民發現，特朗普敬禮時身體明顯地搖來搖去。

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特朗普當天在維珍尼亞州（Virginia）阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）向陣亡將士獻花圈和致敬，同行的還有副總統彭斯（Mike Pence）以及國防部長埃斯珀（Mark Esper）。3人均沒有戴口罩。

網民波塔什（Joshua Potash）在Twitter發布一段關於特朗普的影片，並附文道：「特朗普今天在阿靈頓公墓靠近花圈的時候，似乎有很大的平衡麻煩。」「國歌在阿靈頓公墓開始時，是總統站直有困難，還是我有幻覺？」

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