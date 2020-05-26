【新冠肺炎】WHO決定暫停羥氯喹試驗　巴西卻堅持使用

儘管世界衛生組織（WHO）出於安全考慮決定暫停羥氯喹的臨床試驗，但巴西衛生部5月25日表示，不會改變使用羥氯喹治療新冠病毒（COVID-19）的建議。

儘管缺乏確鑿證據，巴西總統博爾索納羅仍然堅持推廣羥氯喹。圖為4月19日，博爾索納羅（左）在抗議活動中向支持者發表講話。（AP）

法國媒體5月26日報道，與美國總統特朗普（Donald Trump）一樣，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）也大肆宣揚羥氯喹及相關藥物氯喹對新冠病毒的所謂益處。

然而一些科學研究對這類藥物的安全性和療效提出質疑，5月22日發表在權威醫學期刊《刺針》上的一項研究結果也發現，這些藥物實際上增加死亡風險。這一研究結果，導致世衛組織5月25日暫停將羥氯喹作為新冠肺炎治療藥物的全球臨床試驗。

巴西衛生部官員皮涅羅（Mayra Pinheiro）在新聞發布會上說「我們將保持冷靜，不改變」。巴西一周前發佈的指導方針政策建議，公共衛生系統的醫生在應對新冠病毒時，使用氯喹或羥氯喹作為治療藥物。

皮涅羅質疑《刺針》發表的研究，雖然該研究分析全球數百家醫院96000名病人的醫療記錄，但皮涅羅說:「這項研究不是臨床試驗，只是從不同國家收集的一組數據，不符合方法論上可接受的研究標準，不能作為世界上任何國家的參考，包括巴西。」