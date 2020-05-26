【新冠肺炎・疫情】巴西單日死亡數超美國　印度病例再創單日新高

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過549萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月26日下午1時32分，全球確診個案新增6,584宗，累計增至5,497,538宗，死亡人數新增307人，累計增至346,269人。巴西確診個案已經超過俄羅斯，成為全球第二大疫區。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月26日下午1時32分，美國確診個案新增393宗，累計增至1,662,768宗；死亡個案新增5宗，累計增至98,223宗。痊癒個案為379,157宗。美國已有146萬人接受檢測。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

阿富汗：衞生部公布，該國5月23日新增782宗確診個案，創單日新高，累計增至9,998宗。死亡個案新增11宗，累計增至216宗。康復人數累計1,040人。

巴基斯坦：全國5月26日新增1,356 宗確診個案，累計增至57,705宗。死亡個案新增30宗，累計增至1,197宗。康復人數累計18,314人。

印度：衞生部數據顯示，該國5月26日連續第5日單日確診病例超過6000宗，確診病例在過去24小時新增6,535宗，連續7天創單日新高，累計增至145,380宗。死亡病例新增143宗，累計增至4,167宗。康復出院人數累計57,720人。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

巴西：衞生部5月25日公布新增807宗死亡個案，累計增至23,473宗；據路透社統計，當地過去24小時單日死亡病例首次高於美國的602宗。確診個案增加11,687宗，累計增至374,898宗。巴西累計確診個案數目超越俄羅斯，成為全球病例第二多國家，目前排於美國之後。

墨西哥：衛生部門5月25日公布新增2,485宗確診個案，累計增至71,105宗。死亡個案新增239宗，累計增至7,633宗。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

中國：衛健委5月23日公布，22日全國本土、境外輸入均無新增確診病例，是疫情自2019年12月在武漢出現以來，首次單日「歸零」。

政府獨立計算「無症狀感染者」在22日有新增報告28宗（境外輸入2宗），其中湖北省25例，疫情風險仍存在。

俄羅斯：5月25日公布該國新增8,964個確診病例，累計確診353,427個；新增死亡病例92個，累計死亡病例3,633個。

俄羅斯國際文傳電訊社引述消息人士報道，車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）出現類似流感的病徵，5月20日送往莫斯科的醫院接受治療。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 2

德國：法蘭克福市出現群組感染個案。市內一些人在出席一教堂5月10日舉行的一場禮拜活動後，增至107人感染新冠病毒。教堂職員稱，這些人都有遵守社交疏離規定，以及在儀式開始前進行消毒。

據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月26日公布數據，德國新增432宗確診個案，累計確診179,002宗；死亡個案新增45宗，累計增至 8,302宗。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 8 + 7 + 6

西班牙：衞生部5月25日公布，向下修訂372宗確診個案，累計至235,400宗。當局亦向下修訂死亡個案近2,000宗，累計至26,834宗。衛生部官員解釋指，之前有些死亡病例重覆計算，並剔除了一些錯誤歸類的病例。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情期間的日常生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

哈薩克：該國5月22日早上證實新增363宗確診個案，累計增至7,597宗。死亡個案未有增加，累計35宗。康復人數累計3,843人。

伊朗：衞生部5月25日公布，該國新增2,023個確診病例，累計確診137,724個。當中包括痊癒人數為107,713。新增死亡病例34個，累計死亡達7,451個。

日本：日本國內5月25日新增21宗確診個案，累計增至16,632宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,344宗。死亡個案新增13宗，累計864宗。東京都25日新增8宗確診個案，累計增至5,160宗。

↓↓↓想看看日本人在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

+ 24 + 23 + 22

韓國：疾病管理本部5月26日公布，該國新增19宗確診病例，累計增至11,225宗。同日新增2宗死亡病例，累計269宗。康復人數累計10,275人。

中央防疫對策本部5月22日公布，根據對病例進行基因組分析的結果，推測引發首爾梨泰院夜店群組感染的病毒，最初很可能來自歐美。