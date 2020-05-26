【巴西疫情】確診人數升至全球第二　市長叫總統下台

新冠肺炎（COVID-19）疫情在巴西繼續升溫，巴西已成為全球確診病例第二多的國家，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）被指抗疫不力，更遭遇該國一位市長猛烈抨擊。

新冠肺炎疫情在巴西大流行，政府被指抗疫不力。圖為5月21日巴西總統博爾索納羅（左）在離開巴西利亞阿沃拉達官邸時講話（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）5月25日報道，巴西瑪瑙斯市市長內託（Arthur Virgilio Neto）狠批博爾索納羅新冠肺炎疫情應對不力，強調博爾索納羅對巴西大量的新冠肺炎病亡人數負有「共同責任」，並稱其應該「閉嘴辭職」。

內託表示，在疫情初時，他曾給博爾索納羅發消息說「總統先生請閉嘴，並待在家裏。」而現在內託發給博爾索納羅的信息則是「辭職，辭職，辭職！因為你不治理巴西。」

CNN報道稱，自疫情爆發以來，博爾索納羅不僅與各州州長齟齬不斷，多次反對實施嚴格的防疫封鎖措施，呼籲重啟經濟，而且還屢屢違反社交隔離措施，如不戴口罩參加反封鎖集會，上街吃熱狗，還和支持者一同自拍。

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路透社5月26日報道，截至5月25日，巴西現有確診病例374,898例，其中23,473人病亡。根據巴西衛生部發布的數據，過去24小時內，巴西單日新增新冠肺炎死亡病例首次超過美國。

巴西累計確診病例已超越俄羅斯，成為全球病例第二多國家，目前排於美國之後。