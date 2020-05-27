【港版國安法】白宮稱特朗普感不滿：香港將難保金融中心地位

北京提出「港版國安法」引來國際關注，美國白宮5月26日表示，總統特朗普對此感到不滿，同時看不到香港如何能維持金融中心地位。

港版國安法：白宮5月26日表示，總統特朗普對「港版國安法」感到不滿，同時看不到香港如何維持金融中心地位。圖為他5月25日出席美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）活動。（Reuters）

白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）指出，特朗普對於北京在去年香港的動盪後，欲對香港實施《國安法》感到不滿。她謂，特朗普發現，很難看到香港在北京「全面控制」（takes over）後，將如何保持金融中心地位。

特朗普在5月21日已揚言，「港版國安法」一旦出台，美國將作出強烈回應。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）翌日發聲明譴責中國，強烈要求北京重新考慮其「災難級」方案，遵守國際義務，尊重香港高度自治、民主制度和公民自由，並強調美方與香港人同行。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）當日亦表示，當局正研究可行的反制措施，並認為推動「港版國安法」對中國和香港人的代價很大，因為外圍投資者或不再視香港為現時的金融中心，代價非常沉重。

國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）稱，香港身處不同關稅同盟的身份，以及因為被視為是自由體制所得的特別待遇，將因為北京的舉動面臨風險。