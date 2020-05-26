【港版國安法】歐盟與美國商會分別發聲　促中方保持香港高度自治

北京提出「港版國安法」引來國際關注，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）5月26日發言時，促中方保持香港高度自治，又稱「對於中國的行為，我們並不幼稚」。另一方面，美國商會（U.S. Chamber of Commerce）則發聲明表示，對中方提出的法案極度關注，認為損害香港特殊地位將是嚴重錯誤。

歐洲理事會主席米歇爾5月26日與日本首相安倍晉三舉行視像會議後見記者（路透社）

料歐盟各國外長將討論

歐洲理事會主席米歇爾當天與日本首相安倍晉三舉行視像會議，他在會後稱，歐洲與日本在對華方面有相同的看法，他稱「對於中國的行為，我們並不幼稚」，他又提到，歐盟高度重視香港在基本法與國際承諾下享有的高度自治。

路透社報道，估計歐盟各國外長將在5月29日的定期會議內討論有關議題，歐盟發言人表示，目前還是為期過早去說明歐盟是否考慮制裁北京。

美國商會：損害香港特殊地位將是嚴重錯誤

路透社同日又報道稱，美國商會在5月26日發表聲明，促中方保持香港自治。美國商會表示對「港版國安法」可能破壞一國兩制下的自治權極度關注，促北京為局勢降溫。聲明表示，損害香港的特殊地位將是一個嚴重錯誤（serious mistake），形容特殊地位對香港作為有吸引力的投資地與金融中心至關重要。

北京提出「港版國安法」後引來各方關注，美國多名政界人士批評中方，美國總統特朗普（Donald Trump）稱一旦成事，美國會強烈回應，至於中國外交部則反駁指，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

彭博社5月26日則報道，香港富豪李嘉誠的長子、長和集團主席李澤鉅透過電郵表態，希望有關草案能夠幫助香港社會和經濟回復正常。