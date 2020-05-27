孟晚舟案是否符合引渡條件將裁決　杜魯多：毋須就結果解釋或道歉

加拿大卑詩省最高法院在當地時間5月27日會裁定孟晚舟案是否符合美國和加拿大的「雙重犯罪」標準。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱該國司法獨立，故政府毋須就結果解釋或道歉。

杜魯多5月27日在他的住所接受訪問：「加拿大有真正獨立司法制度的好處是，無論獨立司法制度的決定如何，我們都毋須解釋或道歉。我們對那個系統有信心，對於它的獨立性有信心，以及我們當然會繼續遵守並捍衛我們的系統。」

法院將會就此案是否符合雙重犯罪裁決之際，杜魯多稱加方有與中國及美國就此事進行談話。他說：「我們繼續就孟晚舟的議題與我們的夥伴進行外交磋商，包括美國及中國，還有兩名被中國任意拘留的邁克爾（康明凱和斯帕弗）。」

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加拿大2018年12月1日應美國要求，在温哥華國際機場逮捕準備轉機的孟晚舟。美國司法部指控中國華為副董事長兼首席財務官孟晚舟多次對滙豐銀行（HSBC）做出不實陳述，蓄意誤導這家銀行為華為與伊朗的非法交易提供服務，實質上是對銀行進行詐欺。

孟晚舟律師對於相關指控，表示加拿大沒有針對在伊朗或與伊朗做生意的制裁或法律。同時，孟晚舟的律師指控加拿大皇家騎警（RCMP）在逮捕孟晚舟的過程中濫用職權，侵犯了當事人的權利。

加拿大卑詩最高法院5月21日宣布，會在5月27日上午11時公布孟晚舟案件中關於雙重犯罪問題的審判結果，詳細內容會發布在法院網站上。

「雙重犯罪」的認定是此案的核心，如果控方未能證明孟晚舟在美國所犯的指控在加拿大也能成立，那麼雙重犯罪就不成立，意味着美國無法引渡孟晚舟，孟晚舟可能會被釋放。不過，這還取決於代表美國的加拿大政府律師是否決定上訴。

熟悉加拿大引渡法的刑事辯護律師博廷（Gary Botting）預計，孟晚舟獲勝的機會約有70%，她若勝訴此案即吿結束，法庭會下令解除她的電子腳鐐，她可立即獲得自由並離開加拿大。

一直關注此案的温哥華律師錢路也認為孟晚舟獲勝的機會較大，他回憶稱，法官曾問作為控方的加拿大司法部，如果按美國提出的理由引渡孟晚舟，是否與加拿大的價值觀有衝突，當時控方律師沒有做出有力的回答。