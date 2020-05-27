【京阿尼遭縱火】事件相隔10個月　重傷疑犯青葉真司正式被捕

京都動畫「京阿尼」第一工作室放火事件10個多月後，日本警方在5月27日終正式拘捕42歲疑犯青葉真司。

日本警方在27日正式以放火及殺人罪名，拘捕仍在留院治療的青葉真司，並暫時將其帶往警署接受調查。青葉承認縱火，稱是因為自己的小說遭盜用而放火。

事發於2019年7月18日，青葉真司闖入為於京都伏見區的京都動畫第一工作室，潑灑汽油並放火，造成36人死亡、33人受傷的慘劇，青葉自己亦嚴重受傷。

由於青葉需多次進行手術及身體虛弱關係，警方無法對其進行盤問調查。日本放送協會（NHK）報道，指至今青葉仍然無法自行飲食及步行，但已能與人對話。報道指他在近日的狀況已逐漸好轉。

京都動畫縱火事件：5月27日疑犯青葉真司被送往伏見警署。青葉自身同嚴重受傷，至今仍無法自行活動，警方亦押後拘捕至今。（AP）

京都動畫重開新人育成班

京都動畫在2019年9月已重啟工作，但大火奪去了多名動畫師及工作人員性命，導致部分作品需延期或腰斬，亦對人才短缺的日本動畫業界造成嚴重打擊。

目前京都動畫已重開新人育成班，以招攬新人加入，新動畫《紫羅蘭永恆花園外傳－永遠與自動手記人偶－》亦將在近日上映。遭焚毀的第一工作室已完成拆卸工作，目前未決定改建計劃。