2019年ACG十件大事回顧　最不能忘記京阿尼慘劇…

2019年相信很多香港人也沒有心情打機玩樂，不過世界各地依然發生著不少跟ACG有關的大事。趁著2019年還未結束，讓我們一同回首這一年間的ACG界，看看有否你錯過的…… （文：永高／編：胡劍威）

京阿尼縱火慘劇

被稱為京阿尼的京都動畫縱火案是2019年最悲慘也最讓人傷感難忘的事件。7月18日京阿尼發生嚴重縱火案，火勢延續五小時，造成35人死亡，成為日本平成以來最慘烈的惡意縱火。京阿尼的作品不止製作認真、筆觸細膩，他們的題材每每創新大膽，例如嘗試以音樂組Band作題材的《K-ON！輕音部》、《吹響吧！上低音號》，又或者開創SF與校園青春fusion一起的《涼宮春日的憂鬱》，其第二季每星期播重複集數以表達世界正在不斷停滯不前的做法，簡直是動畫界史無前例的實驗。京阿尼作為帶領日本動畫界的龍頭之一，從意念、故事、插畫、人設、配音到出版發行都一條龍的運作模式，將動畫質素帶到更高層次維度，其專業用心精神令人敬佩。事件已過去多月，由衷希望京阿尼上下可盡快收拾心情，重整旗鼓，在2020年為全球動畫迷帶來更多新作。

京阿尼慘劇令日本動畫界損失慘重……

達哥暫別遊戲直播

香港KOL達哥因為在反送中運動時沒有發聲，被網民狙擊，罵他不敢正面面對事件、出賣良心、偽善、只顧賺人民幣……直至721事件發生，達哥終於表達對事件的憤怒，同時狠批指罵他的網民：「你估我一直畀人鬧緊唔出聲好過癮呀？」「達哥唔出聲都俾人鬧事件」除了突顯網絡一言堂和霸凌等社會現象以外，還衍生出一個更深層次的問題：所謂KOL又或網絡紅人是由Social Media興起再由網民養大，那麼他的言論行為又是否需要跟隨Social Media主流聲音、順應網民各種觀點及要求呢？如何定義KOL的自由意志相信要留待讀Comm或Human的大學生寫論文研究，而我作為達哥小Fans還是希望他活得順心，日後重新上路，繼續為大家提供充滿睿智的幽默。完～！

達哥最近已復出，可惜人氣已大不如前…

《鬼滅之刃》成最高銷量漫畫

《鬼滅之刃》超越《一拳超人》與《One Piece》成為2019年最高銷量漫畫。截至10月銷量已達至999萬，超越《One Piece》977萬銷量已及打破其蟬聯了11年的冠軍，日本傳媒以「王座陷落」形容。相比漫畫，相信更多香港讀者最初接觸的是動畫（畢竟ViuTV可免費收看）。近年動漫界不是沒有好作品，只是沒有一款好得令人人都談論、沒有看好像會被其他人說「乜你咁OUT咖！」的話題性。《鬼滅之刃》可算千呼萬喚始出來，對動畫迷來說久罕逢甘露。簡單而紮實的故事結構、爽快而絕不拖泥帶水的敍事節奏、鉅細無遺的戰鬥細節、個性強烈的人物角色，造就出《鬼滅之刃》的成功。

個人最欣賞是動畫中的戰鬥部份，每次戰鬥氣氛都營造得非常緊張，每次絕處逢生都扣人心弦，炭治郎死裡逃生想出來擊倒退手的辦法都讓人拍案叫絕，感覺真的好像用盡腦汁再用盡九牛二虎之力才可找到一絲生機似的，這是作品製作無比用心的見證，而上述的優點，也正是《One Piece》等皇道漫畫因銷量太高導致經常拖泥帶水所做不出來的。當然大受歡迎的另一原因，來自萌得人人喜愛的禰豆子……總覺得咬住竹這個設定很SM。

《鬼滅之刃》的爽快是JUMP其他皇道漫畫因銷量太高導致經常拖泥帶水所做不出來的。

「原作者」小池一夫逝世

2019年4月17日，小池一夫因肺炎去世，享年82歲。1936年出生的小池一夫，是池上遼一漫畫的主要編劇，但因為日本漫畫鮮以「編劇」稱呼，因此主要叫作「漫畫原作者」稱呼。當然池上遼一漫畫的寫實風格和充滿電影逼力的分鏡絕對是大師級（也影響著我們香港漫畫大師馬榮城），但若果沒有小池一夫的故事概念，相信作品也不能流傳經典，最深入民心的還是跟池上遼一合作的《淚眼煞星》，想當年連許冠傑也飾演過百八龍，不過其實並沒有正式授權，因此戲名也改作《紅場飛龍》。小池一夫不止與池上遼一合作，還有叶精作、原哲夫等，很多作品都成為經典。除了小池一夫，《魯邦三世》原作者Monkey Punch也在今年過世，同樣令人惋惜。

沒有小池一夫的故事概念，相信池上遼一作品也不能流傳經典。

《RingFit Adventure》推出即賣斷市

《RingFit Adventure》在10月推出，日本瞬間便被搶購一空，因為長期斷貨，任天堂甚至要向公眾道歉。香港玩家最有印像大概是早前官方找新垣結衣拍攝的宣傳片，對於日本搶購熱潮相信未必太感受得到。日本玩家對任天堂推出健身遊戲的追捧程度一直處於高度熱情，從《Wii Fit》開始到《Wii Fit Plus》再到《Wii Fit U》也被搶購一空，今次《RingFit Adventure》同樣受歡迎，相信香港玩家想2019年購買要再等一段時間。

有結衣BB加持《RingFit Adventure》自然好賣！

《聖鬥士星矢：覺醒》最多人玩

雖說今年最佳遊戲得主是《隻狼》，同時小島秀夫的《Death Stranding》也非常創新，不過其實今年有一款手遊也非常受香港玩家歡迎，今年最多香港人玩的一款手遊是《聖鬥士星矢：覺醒》，它甚至成為Google搜尋網第一位。遊戲的吸引力除了是因為正式授權在故事劇情能忠於原著、動畫製作上有很高還原度、多位日本聲優參與等因素以外，最重要是其系統非常考驗玩家部署，PVP也是非常刺激，暗黑祭司、神雅典、冥王、冥瞬、邪惡撒卡，天蠍本來來能力很弱，但自從覺醒聖衣後變到最強，成為最多人用的角色，玩家們為了得到他課金數千甚至數萬元換取點卷也在所不惜。

迷你機泛濫Mega Drive Mini推出

自從任天堂推出迷你紅白機後，這類迷你復古機幾年間如雨後春筍不斷推出，從PlayStation Mini到PC Engine Mini再到NeoGeo Mini，今年9月再推出Mega Drive Mini，雖然外形手工以至收錄遊戲也是誠意可嘉，特別是分美日版收錄不同遊戲此招非常成功，其中日版收錄的《幽遊白書 魔強統一戦》更令我曾出現一刻心動，但對於很多玩家來說這類Mini機已經開始吃不消，最離奇是連80年代超老爺的Commodore 64也重新推出，大大個Keyboard買回家懷舊……這類復古迷你遊戲機的推出，來到2019年已到達泛濫的地步。不過儘管如此，始終有很多舊世代玩家願以真金白銀購買這份昔日情懷，剩餘價值無限消耗。

《莎木3》玩家一致負評

《莎木》及《莎木2》在90年代打破玩家對遊戲想像的可能性，創造出沙盒遊戲的先河，當年主機Dreamcast機能以全立體多邊形建構開放式世界，對於玩家來說確實是無比震撼，製作人鈴木裕也旋即被升上神檯，成為最傳奇的遊戲開發總監之一。2015年鈴木裕得到SEGA許可，透過網上集資開發《莎木3》，遊戲終於在11月19日推出，各位老玩家苦等二十年終於可以延續芭月涼的故事，不過大家玩過後卻是全體通過一致劣評，不單止新世代玩家一看畫面便雞飛狗走，即使是充滿舊回憶的老玩家也表示不能接受，認為是一個完全脫離時代的產物，資深遊戲編輯遊X甚至形容：「不知為何每次一玩就會想睡覺」、「是失眠救星」。大家對《莎木》苦等二十年的美好暇想，終於在遊戲推出時徹底幻滅。

《天氣之子》票房報捷

《你的名字。》令新海誠成為繼宮崎駿後最受全球注目的動畫師，在時隔三年推出新一部動畫電影《天氣之子》大家當然不會錯過，可惜的是動畫並未如當年一樣做世哄動，在故事和氣氛方面也未能超越上作，不過即侯如此動畫票房依然亮麗，日本票房收益140億日元，中國也有2.87億人民幣，絕對是另一次大豐收。雖然未必人人看罷會被得熱淚滿盈，不過有不少年輕年女依然被帆高跟陽春的愛情所感動。