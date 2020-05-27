中印邊境局勢升級　英媒：印度擬制衡中國「一帶一路」

英國傳媒5月26日引述印度消息人士稱，為了制衡中國主導的「一帶一路」項目，印度加快在中印邊境地區修建公路，這引發了中印兩國的軍事對峙。

路透社5月26日報道稱，中印兩國的士兵都在高海拔的拉達克（Ladakh）高原的加爾萬谷（Galwan valley）地區紮營，互相指責對方越界。印度官員在簡報會上指出，中國已經搭了約80頂至100頂帳篷，印方搭建了約60頂帳篷。

印度官員表示，雙方都在挖掘防禦工事，中國的貨車一直在向該地區運送設備。這引發了外界對長期對峙的擔憂。

印度前軍方官員和外交官稱，此次衝突的導火線是印度在中印邊境地區修建公路。

印度前駐華大使拉奧琪（Nirupama Rao）表示：「隨着我們的基礎設施慢慢延伸到實際控制線沿線地區，中國的威脅意識提高了。」

報道稱，近年來，中國一直致力於通過修橋鋪路，通過中亞和南亞將中國與歐洲連接起來。巴基斯坦是中國的親密盟友，中巴經濟走廊的不斷推進引發了印度的憂慮。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上任後推動改善交通狀況，到2022年，印度將沿着邊境建造66條重點公路，其中一條公路靠近加爾萬谷，與2019年10月開始使用的鬥拉特別奧里地（Daulat Beg Oldi）機場相連。

印度前外交秘書薩蘭（Shyam Saran）表示，這條公路非常重要，因為它與實際控制線平行，並與內地的主要補給基地相連，而新道路的建設似乎受到了中國的挑戰。

中國官媒《環球時報》5月18日援引軍隊有關消息人士報道稱，自5月上旬以來，印方在加爾萬谷地區越線進入中國領土、阻攔中方邊防部隊正常巡邏執勤，試圖單方面改變邊境管控現狀。也正是因為這樣，中方才加強了邊境管控。

中國外交部發言人趙立堅5月21日表示：「中國邊防部隊堅決維護國家領土主權安全，堅決應對印方越線侵權活動，堅決維護中印邊境地區的和平與穩定。」