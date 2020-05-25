中印邊境情勢趨僵　印度增兵　解放軍集結

中國與印度軍隊5月5日及9日在邊境接連發生摩擦，兩次鬥毆都有人受傷，雙方後來展開協商，20日傳出談判破局。有媒體報道最新消息指出，印度調兵進駐戰備地區，而中國解放軍也重兵集結。

中國軍隊與印度軍隊5月5日中印邊界拉達克（Ladakh）地區班公錯湖（Pangong Tso，或稱班公湖）發生衝突，雙方沒有使用制式武器，但雙方在海拔約4267米處互相擲石，合計250人加入混戰，雙方都有人受傷；9日雙方則位於印度北方的錫金邦（Sikkim）又發生毆鬥涉，150人。

中印事發後在18日、20日進行中階軍方官員會議，卻未能取得突破性進展，談判破局，拉達克爭議地區的控制線（LAC）仍舊是未解的爭議，雙方在班公錯湖問題上堅持己見，中國試圖讓印方控制線退縮，增加中方的控制範圍，令印方相當不能接受。

印度軍隊目前已採取必要對策，已應對中國持續性的侵略，印度陸軍司令馬諾傑（Manoj Mukund Naravane）視察前線後，軍方下令增援拉達克東部兵力，數個步兵營從其他地方進駐，以確保能隨時與中國解放軍對峙，拉達克境內的列城（Leh）步兵師，以及其他單位也同樣永久性地進駐前線作戰警報區。

據了解，印度每個步兵師約1萬至1.2萬兵力。中印邊界緊張態勢升級，印方獲得的消息顯示，中方在邊境集結的兵力更多，行為也更具侵略性，研判中方並非由地方指揮官調兵遣將，而是由中國軍方高層及西部戰區司令部負責指揮。