【港版國安法】路透社：特朗普考慮暫停香港獨立關稅優惠

路透社5月27日引述消息人士報道，特朗普政府將採取行動回應「港版國安法」，並正在考慮暫停香港的獨立關稅優惠。

消息人士稱，此舉可能令美國對香港出口貨品徵收與中國相同的關稅，以作為回應北京當局不斷削弱香港高度自治的多個選項之一，更加嚴厲的行動是正式撤銷香港在美國法例下享有的特殊地位，而只有特朗普可作此決定。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日宣布，已向國會表明不再視香港為高度自治，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。蓬佩奧在聲明中表示，北京推動「港版國安法」只是「一系列從根本上破壞香港自治和自由的最新行為」，基於現實情況，「沒有一個理性的人能夠斷言，香港在中國手中仍維持高度自治」。

蓬佩奧謂，美國曾期望自由繁榮的香港能作為威權中國的典範，但目前中國顯然是將自己當作香港的樣板，經過審慎研究，他向國會確認香港不再符合美國法律自1997年7月以來給予的特殊待遇。

在北京，外交部較早前表示，香港特區維護國家安全立法問題，純屬中國內政，不容任何外來干涉；對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，中方將採取必要措施予以反制。

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