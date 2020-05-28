【新冠肺炎】140名日本員工乘包機返回武漢復工

隨着中日兩國新冠肺炎（COVID-19）疫情逐步得到控制，日媒報道指出，有駐武漢的日本企業開始復工，已經有部分日本籍員工搭乘包機返回武漢。

新型冠狀病毒肺炎：圖攝於5月17日，武漢火車站。隨着疫情在中國消退，武漢及多個城市已陸續復工。（Reuters）

共同社報道，指有約140名日本籍員工，在5月27日乘坐中國民航提供的包機返回武漢。

中國為防止病毒從海外流入，自3月禁止了海外人士入境，但商務等特別的情況下可申請簽證。報道指出，武漢的汽車與汽車配件生產正全面復工，中國政府為加快恢復生產，特例發為這批日本員工放了簽證。

這批日本員工主要來自日系車企，包括日產汽車、及為本田汽車提供零部件的公司等。包機於27日從關西國際機場出發，在武漢天河國際機場降落。落地後他們需隔離14天，再返回工作崗位。

中國民航局5月27日發佈《民航局建立「綠色通道」加快復工復產國際客運包機審批流程》通知，對經國務院聯防聯控機制（或其外事組）批准，或符合中外快捷通道要求的國際客運包機計劃的審批工作進行調整，以建立「綠色通道」縮短工作流程及辦理時間。

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