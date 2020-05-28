德國下半年接掌歐盟輪值主席　疫情後挑戰艱鉅

德國智庫5月27日指出，歐洲經濟受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重創，中國又趁虛而入，讓歐洲聯盟（EU）面臨前所未有的考驗，即將在下半年接掌輪值主席的德國任務特別艱鉅。

德國外交關係協會（German Council on Foreign Relations）主管施瓦策爾（Daniela Schwarzer）接受訪問時表示，下半年歐洲將面臨多重挑戰，除了經濟在停擺多月後能否順利復甦，英國脫歐也逼近最後期限，外又有中國試圖分化，對接任歐盟輪值主席的德國來說挑戰特別大。

首先在經濟重建方面，德法兩國之前才攜手提議總額5000億歐元（約4.26萬億港元）的基金，同意由歐盟舉債支持受創的國家。歐盟5月27日加碼提出總額7500億歐元（約6.4萬億港元）的振興方案，規模前所未見。

自從歐元引進以來，德國即堅守財政紀律，並要求歐元區各國量入為出，在紓困希臘的過程中扮演關鍵角色，如今德國同意共同舉債，可說是破天荒的決定。

施瓦策爾分析，德國憂心部分南歐國家財政崩潰，最後可能導致歐元區和共同市場不保，造成更大損失，因此才政策急轉彎，可見歐洲經濟受衝擊的嚴重程度，絕對不下於2009年的金融危機。

這筆史上最大規模的振興方案該如何分配，勢必是歐洲政壇下半年的重頭戲。

中國推動17+1合作機制，擴大對中東歐國家的影響力，歐洲近年有被分化的危機感。德國總理默克爾（Angela Merkel）因此規劃9月在萊比錫（Leipzig）舉辦歐中峰會，除了與中國簽署談判多年的投資保護協定，還可順便營造歐洲團結對中的氣勢。

施瓦策爾說，默克爾原本打算用高峰會來阻止歐洲繼續被分化，減少個別國家對中國的依賴。不過，受疫情影響，峰會前歐盟各國和歐中雙方很難完成投資協定的談判，連峰會究竟能否如期舉行也未定，她研判取消的可能性很大。

中國2015年之前即開始與中東歐16國的16+1合作機制，2019年4月希臘加入，之後改稱17+1合作機制，包括波蘭、捷克、匈牙利、斯洛維尼亞等國以東的中東歐17國。