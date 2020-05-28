【新冠肺炎】涉韓國Coupang物流中心群聚感染個案快速增加

5月28日是韓國錄得2個月來單日確診個案最多的一天，首爾以西一間物流中心發生集體感染，而且有快速傳播開去的跡象。韓媒引述衛生部門稱擔心社區內會有更多確診個案。

韓國疾病控制和預防中心（KCDC）5月28日稱當天錄得79宗確診個案，包括68宗本地感染個案，導致累計個案數目增至11,344宗。這是53天以來最多單日最多個案的一天。



是次出現群聚感染個案的，是位於京畿道富川市的一間物流中心。截至28日早上11時，已有82個案可追溯至由名為Coupang的電子商貿公司經營的設施。27日截至早上9時，跟這個群組有關的個案為36個。

↓↓↓韓國首爾梨泰院因為出現群聚感染個案，導致首爾夜總會、酒吧及舞池等被下令關閉。想看首爾及梨泰院的照片，請點擊放大觀看：

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82個個案中，有63人是物流中心職員，其餘19人是跟職員有接觸的人。這些人主要在仁川及京畿道生活。

這個群組中，首先是一名40多歲女職員5月23日在檢測中確診。她是5月9日在富川市一餐廳出席一名熟人的子女的生日會後染疫。這個聚會與至少15人的確診個案有關。而這些個案亦被追溯得到，是源於首爾梨泰院夜店。

Coupang的疫情已擴散至另一公司，受害者是韓國最大客戶服務外判公司UBASE。它在位於富川的中心僱用約1,600人，而其中一人已確診。這位年約20多歲的女病人與Coupang的職員有連繫。