【孟晚舟引渡案】聆訊持續　加拿大在中美鬥爭中掙扎

加拿大卑詩省最高法院5月27日宣判，華為副董事長孟晚舟一案符合「雙重犯罪」標準，引渡聆訊將繼續。中國及美國先後分別對判決表示失望及滿意，加拿大夾在了中美鬥爭之中。

孟晚舟引渡案：圖攝於5月27日，孟晚舟步出加拿大卑詩省最高法院。（Reuters）

最高法院宣判結果後，中國駐加使館隨即發表聲明，表達強烈不滿。聲明批評加方協助美國打壓華為，又形容孟晚舟案完全是「嚴重的政治事件」，要求立刻釋放孟晚舟。

外界相信孟晚舟的律師團隊很快會提出上訴，引渡聆訊相信將會拖延數年之久。但同時的，亦意味着加拿大會繼續因此事夾在中美鬥爭之間一段長時間。

中加關係自2018年拘捕孟晚舟以來陷入低點。中國在孟晚舟被捕後不久，隨即拘捕前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）及加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。另一名被控走私毒品的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）亦由15年有期徒刑改判死刑。

三人至今仍然被中國持續拘留，加拿大指責這是報復。前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，擔心北京將起訴康明凱和斯帕弗，兩人處境可能會很快惡化。

除拘捕行動外，中國亦一度對停止了對加拿大主要農產品的進口，其中包括主要出口中國產品油菜籽，外界認為這是中國報復的一部分。

另一方面，加拿大政府至仍未就是否禁止在5G通訊設備中使用華為產品作出決定。加拿大是五眼聯盟（Five Eyes）的其中一員，美國正對加拿大施加壓力，阻止華為進入加拿大。

中國駐加拿大大使就曾警告稱，若加拿大將華為設備從其5G網絡中排除，將會帶來「後果」。中加關係將持續陷入動盪中。