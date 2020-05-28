【港版國安法】日本「嚴重關注」香港局勢　稱雙方有密切經貿關係

中國全國人大會議5月28日表決，通過俗稱「港版國安法」的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。日本外務省同日發聲明稱政府「嚴重關注」有關決定。

日本在「港版國安法」通過後罕有地在數分鐘後發出聲明。內文形容香港是「極度重要的夥伴」，並強調雙方有密切經濟連繫以及民間交流。

聲明指出，日本的長期政策高度重視香港維護一直享有的、自由和開放的制度，以及香港在「一國兩制」的框架下民主的和穩定的發展。文中指出，香港應「穩定及民主地」繁榮。

日本內閣官房長官菅義偉當在記者會上被問及中國此舉會否影響中國國家主席習近平訪日時，他稱：「日本及中國需要聯手處理地區及全球的挑戰，包括持續擴散的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。」他補充說：「我們會繼續努力到它完結。」

他說一個自由和開放的香港應該在「一國兩制」的框架下維持，日方已在北京通過草案前向其轉達有關觀點。

他表示，日方對中國在國際社會以及香港民眾表示強烈關注後做出的決定、以及香港目前的情況表示嚴重關注。

菅義偉說，日本會繼續密切關注事態發展，並與其他有關國家合作面對這一情況。

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