【港版國安法】英美促聯合國討論議題　安理會傳29日開會

中國通過「港版國安法」，美國和英國促請聯合國安全理事會5月29日召開非正式會議，商討有關議題。

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法國媒體引述外交消息報道，會議將以非正式的閉門視像形式進行，時間定於29日上午。任何成員均有權提出各種事項，原則上中國不可反對。

中國全國人民代表大會28日通過「港版國安法」後，英國、美國、加拿大及澳洲就此發表聯合聲明。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）5月29日表示，不會考慮因為香港問題制裁中國官員。

同屬五眼聯盟（Five Eyes）的新西蘭也有就此事單獨發表聲明表態。新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）28日表示，新西蘭深切關注中國通過「港版國安法」一事。他指出，北京直接實施「港版國安法」而不是經香港自行立法，削弱香港人的自由，嚴重侵蝕香港的自治。

除此之外，香港最後一任港督彭定康（Chris Patten）也在法案通過後發表意見。英國《衛報》引述彭定康稱，希望英國政府可以與盟友合作。他說：「我想我們需要意識到事實，就是這是新的中國政權，它是不同種類的具侵略性共產主義，需要抵抗」。