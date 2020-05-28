【港版國安法】英美澳加發表聯合聲明　指法案破壞香港繁榮安定

中國在5月28日推行港版國安法後，英國、美國、加拿大及澳洲發表聯合聲明，指該法案威脅香港的繁榮安定，呼籲北京與香港民眾找出共同可行方案。

英美澳加的聲明提到，對中國通過港版國安法感到遺憾，形容香港是捍衛自由的堡壘。四國認為有關法案會削弱港人自由，侵蝕當地自治及令其繁榮的制度。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日表示，對中國推行港版國安法感到深切憂慮，指有關法例損害一國兩制原則。

約翰遜的發言人稱，中國政府的舉動對1984年簽訂的《中英聯合聲明》明顯造成威脅，令香港原本享有50年高度自治的地位被終結。該名發言人亦指，外相藍韜文（Dominic Raab）曾於27日與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）討論有關問題。

蓬佩奧27日表示，北京推動「港版國安法」只是「一系列從根本上破壞香港自治和自由的最新行為」。鑑於現實情況，「沒有理性的人能夠斷言，香港在中國手中仍維持高度自治」。

根據美國《香港政策法》，國務院需評估香港自治程度。蓬佩奧指出，在仔細研究近期局勢發展後，今天向國會確認，不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇。他又形容，中國顯然要將香港改造為中國城市一般。

美國總統特朗普（Donald Trump）26日表明，準備就此在本周對中國採取「非常有力」的舉措，但未有透露細節。特朗普2019年11月27日正式簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。法案要求國務卿每年向國會提交香港自治情況年度報告。

歐盟及日本等政府亦對港版國安法表達憂慮。

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