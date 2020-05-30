【聯合國安理會】英美關注港版國安法　中俄反指美國再有黑人被殺

英美兩國5月29日在聯合國安理會閉門視像會議上，對「港版國安法」表示極度關注。中國及俄羅斯代表就反指美國再有黑人被殺，中方強調，任何利用香港去干預中國內政的企圖都會注定失敗。

港版國安法：英美兩國5月29日在聯合國安理會閉門視像會議上，討論「港版國安法」的問題。圖為香港2019年6月16日反對《逃犯條例》修訂大遊行。

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美國原本要求在安理會正式會議商討「港版國安法」，遭到中方反對後，改在閉門視像會議上非正式討論。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）在會上質問：「我們要捍衛光榮的立場、捍衛數百萬港人享有和應得的人權和有尊嚴的生活方式……還是我們要讓中共違反國際法，將意志強加給香港人？」

英國代理聯合國大使艾倫（Jonathan Allen）就擔心，「港版國安法」會加劇香港的撕裂，削弱香港的自由

中國與俄羅斯代表就反指美國再有黑人被殺。中國常駐聯合國代表張軍指出，美英兩國應做好自己的事，強調任何利用香港去干預中國內政的企圖都會注定失敗。

俄羅斯駐聯合國副大使波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）會後在Twitter問：「為什麼美國否認中國恢復香港的和平與秩序的權利？」

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