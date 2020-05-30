克洛布徹被指出任檢察官期間偏袒警員　或無緣擔當拜登副手

篤定代表民主黨出戰總統大選的美國前副總統拜登（Joe Biden）目前尚未公布副手人選。明尼蘇達州捲起示威之際，盛傳為副手人選的參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）被揭出任檢察官期間，未有起訴涉嫌槍擊的警員。外界促請拜登挑選黑人出任副總統。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 美國多處有示威或搶掠事件

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克洛布徹被指出任檢察官的七年期間，拒絕起訴多名涉嫌槍擊的警員，反而將案件交給大陪審團。有關做法當時雖然屬於慣例，不過部份執法專家認為是偏袒警員。克洛布徹5月29日回應指，每個司法管轄區都用到大陪審團，但承認現時對決定感到後悔。

外界也指，涉嫌用膝蓋壓住黑人喬治・佛洛伊德（George Floyd）頸部致死的警員肖萬（Derrick Chauvin）曾牽涉2006年一宗槍擊疑犯的個案，當時擔任檢察官的克洛布徹未有提出起訴。她否認涉事，並指有關報道是「謊言」。事發時克洛布徹距離離任只有數周，直到離任出任參議員後案件才開審。檢察官辦公室也發聲明，指克洛布徹並無參與案件。

拜登尚未公布副手人選。部份非裔美國人的領袖和社運人士指，由黑人女性出任副手將有助動員黑人選民。目前人選包括參議員賀錦麗（Kamala Harris）、前州眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams）和眾議員戴明斯（Val Demings）。