「開始搶掠就會開槍」　源起半世紀前種族騷亂　痛苦悲劇重複上演

「開始搶掠，就會開始開槍。」（When the looting starts, the shooting starts.）我們都知道，「名言」不能胡亂引用，起碼要弄清楚來源。美國總統特朗普（Donald Trump）不知道來源便引用的這一句，其實是出自60年代種族騷亂期間一名白人警察局長的口中，一直被批評是針對黑人的辦案手法，因而掀起爭議。

明尼蘇達州黑人男子喬治・佛洛伊德（George Floyd）死亡引發示威抗議警暴，部份地區演變成為騷亂。特朗普發文表示，「開始搶掠，就會開始開槍」，但被指是煽動暴力。被記者問到是否知道這句說話的起源，特朗普坦言不清楚，只是聽了很多年。他否認是威脅，並解釋只是說事實。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 美國多處有示威或搶掠事件

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白人警察鐵腕「滅罪」

這句說話其實是出自1967年時任邁阿密警察局長黑德利（Walter Headley）。當時臨近聖誕，黑人社區出現暴力罪行，一宗企圖搶劫案導致三人死亡。黑德利出席記者會時擺出強硬的態度，指即使其他城市發生種族騷亂，邁阿密因為警方的鐵腕手法而相安無事，明言「開始搶掠，就會開始開槍。」他甚至說：「我們不介意被指控警暴。他們還沒見識到任何事情。」

黑德利指示加強巡邏黑人社區，出動所謂的工作小組，包括六架載有三名警員的巡邏車以及五架載有警犬的車輛。配備散彈槍的警員可以根據城市「截停和搜身」的法律，在沒有搜查令的情況下扣留和搜查疑犯。他宣稱：「這是戰爭。我是認真的。」他解釋，打擊罪案的行動是針對邁阿密內年齡介乎15至21歲的「年輕歹徒」。他指，這10%的黑人「利用民權運動」干犯罪行。

黑德利喜歡吹噓自己是早期聘請黑人擔任警察的人。不過只有白人能夠被正式稱為「警察」，黑人只是「巡邏員」。他也否認是種族主義者。

社區關係和各種各樣的事情都已經失敗。我們已經做了能夠做的事情，派人對話，與黑人領袖會面，但徒勞無功。這些人難道不知道黑人社區大部份的罪行都是針對黑人嗎？他們難道不知道我們正在嘗試保護黑人和白人嗎？ 時任邁阿密警察局長黑德利

圖為1967年12月30日，時任邁阿密警察局長黑德利（左）聽取黑人領袖在邁阿密市委員會發表言論。（美聯社）

民權領袖隨即批評黑德利的言論，有人指摘他正在建立邁阿密第一個法西斯主義政府。全國有色人種協進會邁阿密分會主席辛普森（George Simpson）擔憂黑德利指示警隊退倒到15或20年前的做法，在很多情況視黑人為有罪。

1968年，共和黨全國大會於邁阿密舉行，期間爆發大型示威。黑德利再重申「開始搶掠，就會開始開槍」，邁阿密警方最終殺死三人，另外拘捕200人。

60年代的美國正值種族騷亂的高峰。1965年8月，白人警察和兩名黑人男子發生衝突，引起大型示威，導致34人死亡，1,032人受傷，財產損失達4,000萬美元。1967年和1968年發生逾150場騷亂。1968年，黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）遇刺，再燃起抗爭之火。

圖為2014年12月9日，當時效力NBA洛杉磯湖人的保沙（Carlos Boozer）穿上寫有「我不能呼吸」的上衣。（美聯社）

奧巴馬：不應該是2020年美國的日常

只是半個世紀之後，美國黑人依然面對歧視。喬治・佛洛伊德被警員壓頸時，一直說「我不能呼吸」，正是2014年紐約市非裔美國人加納（Eric Garner）被警察掐喉致死前的「遺言」。加納的死催生後來席捲全美國的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。不過當時嘗試拘捕加納的警員未有被起訴，只是被革職。

作為美國首名黑人總統的前總統奧巴馬（Barack Obama）也開腔，指喬治・佛洛伊德的死亡不應該是2020年美國的常態。他表示，疫情下，想回到正常生活是人之常情，不過要記住數以百萬計的美國人因為種族而獲得不同待遇是「悲慘地、痛苦地、瘋狂地正常」。

特朗普引述這句遭解讀為象徵針對黑人使用武力的說話，在部份人眼中似乎是火上加油。有網民也指，如果查考這句說話的出處，足以說明美國政治的情況比起想像中更加黑暗。