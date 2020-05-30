【美國示威】明尼蘇達州一市宵禁　最少7人中彈1危殆

美國明尼蘇達州（Minnesota）一名黑人男子5月25日疑因警員武力拘捕而死亡後，全國多個地區爆發抗議活動。肯塔基州（Kentucky）最大城市路易斯維爾（Louisville）28日亦有民眾上街示威，期間現場傳出槍聲，至少7人中槍，當中1人情況危急。

約100名示威者當天在路易斯維爾市政廳附近抗議，為當地一名黑人女子發聲。警方在3月時闖入受害女子家中並把其擊斃。路易斯維爾市長菲舍爾（Greg Fischer）表示，現場沒有警員開槍，反而還向傷者提供援助。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子喬治・佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸氣絕身亡後，當地持續爆發示威。明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）表示，已派出500名國民警衛隊成員前往當地協助執法。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 點擊放大了解事情經過：

+ 7 + 6 + 5

阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）其後頒布一連2天的宵禁令，自29日起，禁止當地民眾下午8時至翌日上午6時在公共區域逗留，所有執法人員、消防員、醫療人員和國民兵等除外。

除了明尼阿波利斯和路易斯維爾外，美國多處都有民眾上街抗議，包括紐約、亞特蘭大（Atlanta）、底特律（Detroit）、丹佛（Denver）和候斯頓（Houston）等。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 美國多處有示威或搶掠事件：