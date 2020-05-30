【美國示威】CNN亞特蘭大總部遭殃　示威者擊碎大樓玻璃兼擲鞭炮

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法致死，事件令美國多個地方連日爆發示威，部分演變為騷亂甚至是暴力事件，5月29日在喬治亞州亞特蘭大市，美國有線新聞網絡（CNN）位於當地的總部大樓遭殃，有示威者向CNN總部標誌噴漆，又擊碎大樓的玻璃等，場面混亂。

🔻示威者在CNN大樓周邊示威的畫面🔻

🔻更多CNN大樓外示威現場的圖片🔻

CNN標誌遭塗鴉

據CNN報道，示威者本來中午在市內一個公園聚集，場面和平，但到了下午6時左右，示威者開始移動，步行向警方所在位置，即CNN總部大樓外，示威者與警方對峙。

到了7時左右，示威者開始破壞CNN大樓，包括向CNN大樓門外標誌噴漆及塗鴉，又擊碎CNN大樓外圍的玻璃，部分示威者呼叫反媒體的語句。後來又有示威者開始焚燒CNN大樓外的警車。

部分示威者之後曾闖入CNN大樓內並展開破壞，有人用滑板擊碎室內的玻璃。

🔻有CNN記者在大樓內直播報道事件，只見門外有眾多示威者🔻

#BREAKING video: CNN correspondent Nick Valencia reporting from a lobby at Atlanta's CNN Center (most hosts nowadays are in D.C. and NYC, so they're unaffected) that's under attack from protesters, throwing rocks, smoke grenades, firing BB rounds pic.twitter.com/a0GObuF1Nf — Curtis Houck (@CurtisHouck) May 30, 2020

🔻CNN報道指，示威者一度向警察投擲鞭炮，其中一個在警員腳下爆炸🔻

.@CNNValencia and crew take cover after an explosion takes place in the space between protesters and police at the CNN Center in Atlanta. https://t.co/zNw4zkkYxP pic.twitter.com/WQmT35ucab — Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) May 30, 2020

市長：這不是示威 是混亂

亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）當晚在記者會批評示威者的行為，她形容「這不是示威，這是一片混亂」，她要求示威者盡快返家。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

+ 27 + 26 + 25

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 點擊放大了解事情經過：