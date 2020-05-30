【港版國安法】佩洛西：特朗普對華措施含糊　新意欠奉

美國總統特朗普（Donald Trump）因應北京推行「港版國安法」祭出最新對華措施，包括取消香港特殊待遇。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）5月29日發表聲明回應，認為特朗普指出的措施含糊，欠奉新意。

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佩洛西認為，特朗普的措施不是新鮮事，也未有清楚列出對付中國行為的「真正或嚴肅」策略。她指，特朗普三年以來，助長中國國家主席習近平加速打壓人權，包括打壓香港人。

佩洛西提到，國會數十年以來，不分黨派與港人和所有面對北京虐待和壓迫的人站在同一陣線，包括2019年通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。

佩洛西指，如果特朗普認真對付中國侵害人權的問題，必須與國會合作，制定有效和健全策略。她表示，如果美國出於商業利益也不就中國的人權問題發聲，將失去於其他地方發聲的道德權威。

對於特朗普退出世界衛生組織（World Health Organization），佩洛西另外發文形容是不明智的行為。她批評特朗普再次指摘他人，拒絕承擔責任，強調只有全球協調應對才能戰勝病毒。