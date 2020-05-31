【有片】SpaceX載人火箭成功升空　美國9年來首次

私人企業太空探索科技公司（SpaceX）與美國太空總署（NASA）5月30日成功發射搭載龍飛船（Crew Dragon）的獵鷹9號（Falcon-9）火箭，接載兩名美國太空人上太空。這次不僅是美國相隔9年來的首次本土發射載人太空任務，更是美國首個商業營運的太空企業載人升空計劃。

🔻火箭升空一刻🔻

Falcon 9 launches Crew Dragon on its first flight with @NASA astronauts on board! pic.twitter.com/FUd0SSRKud — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

🔻SpaceX繼續直播升空後的情況🔻

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搭載龍飛船的獵鷹9號在美國東部時間5月30日下午3時22分成功在佛羅里達州的肯尼迪航天中心（Kennedy Space Center）發射，約十分鐘後龍飛船與獵鷹9號成功分離。美國總統特朗普及副總統彭斯亦有到場觀看。

獵鷹9號成功降落預定位置回收，兩名美國太空人赫利（Douglas Hurley）及本肯（Robert Behnken）將乘坐的龍飛船亦成功上太空，預計會在19小時後飛抵國際太空站。

火箭原訂在27日發射，不過因當日天氣惡劣被迫延遲。任務成功不但對SpaceX是好事，對美國太空總署來說，今後可把SpaceX服務當是「太空的士」，付錢讓它運送太空人。而省下來數以十億美元計的金錢，可用於進行更複雜的任務，例如再次將人類送上月球，以及到火星探索。

🔻回顧整個任務過程🔻