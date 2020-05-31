【美國示威】全國最少16州26市宣布實施宵禁

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警察壓頸致死後，多地爆發示威。全國目前已有至少26個城市因此實施宵禁，遍布全美16個州份。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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加州洛杉磯市（Los Angeles）市長加切蒂（Eric Garcetti）30日發布宵禁令，禁止民眾在當天晚上8時至翌日上午5時30分外出。當地有民眾無視政府呼籲上街遊行，並在30日下午燒毀幾部警車。示威期間，有人縱火，有人砸窗，有人打劫商鋪。

美國示威：加州洛杉磯市警方5月30日在一間商店外拘捕疑犯。（Reuters）

加州三藩市（San Francisco）市長布里德（London Breed）也在30日晚宣布實施全市宵禁，有效時間為晚上8時至翌日上午5時。布里德還表示，她已要求州長紐瑟姆（Gavin Newsom）派遣加州國民警衛隊到當地候命。三藩市的示威活動在日間時段是和平的，但是入夜後開始出現破壞和暴力行為。

美國示威：三藩市民眾5月30日在米申警察局附近聚集。（AP）

伊利諾伊州的芝加哥（Chicago）30日亦有爆發示威，市長萊特富特（Lori Lightfoot）隨後宣布該市自當晚起實施宵禁，時間為晚上9時至翌日上午6時。萊特富特還指出，宵禁令會一直維持至另行通知。

美國示威：芝加哥的民眾5月30日上街抗議，圖為示威者與警方在大街上對峙。（AP）

賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）宵禁的時間為30日晚上8時至翌日上午6時，喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）是晚上9時至翌日清晨。華盛頓州西雅圖（Seattle）則自30日起連續2天宵禁，時間為下午5時至翌日上午5時。

除洛杉磯、芝加哥、亞特蘭大、西雅圖和費城外，美國有線新聞網絡（CNN）統計顯示，明尼蘇達州的阿波利斯和聖保羅（St. Paul），加州的貝弗利山（Beverly Hills）和洛杉磯，俄勒岡州的尤金 （Eugene）和波特蘭（Portland），賓夕法尼亞州的匹茲堡（Pittsburgh），南卡羅來納州的查爾斯頓（Charleston）和哥倫比亞（Columbia）亦已宣布實施宵禁。

美國示威：美國首都華盛頓亦有示威。圖為5月30日，示威者在白宮附近掩住口鼻，匆忙跑離現場的情景。（AP）

已實施宵禁的城市還有科羅拉多州的丹佛（Denver），佛羅里達州的邁阿密（Miami），肯塔基州的路易斯維爾（Louisville），紐約州的羅切斯特（Rochester），田納西州的納什維爾 （Nashville），猶他州的鹽湖城（Salt Lake City）和威斯康星州的密爾沃基（Milwaukee）。

最多城市宣布宵禁的州份為俄亥俄州，該州的辛辛那提（Cincinnati）、克利夫蘭（Cleveland）、哥倫布（Columbus）、代頓（Dayton）和托萊多（Toledo）均已宣布實施宵禁。

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