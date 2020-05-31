【美國示威】華盛頓市長：特朗普放狗論喚醒民權運動最黑暗記憶

美國總統特朗普（Donald Trump）5月30日在Twitter發帖，批評示威者製造麻煩，又稱若有人越過白宮圍欄，將以「最凶惡的狗」與「最凶狠武器」應對。華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）當天回應稱，這讓人回想起民權運動時期那些最黑暗的一幕。

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明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）25日遭白人警察壓頸後死亡，引發全國多個地區的民眾連日上街抗議，華盛頓有市民湧到白宮附近示威。

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特朗普在推文中一邊讚揚美國特勤局（Secret Service）的保護工作令他感到很安全，一邊批評示威者製造麻煩，又威脅若有人越過白宮圍欄，將以「最凶惡的狗」與「最凶狠武器」應對。

民主黨籍的鮑澤在社交媒體和下午舉行的新聞發布會上表示，特朗普的帖文重提民權運動期間某些最黑暗的場景，當時的警察在與黑人相關的和平遊行上放狗攻擊人。

她在Twitter稱：「在（經歷）弗洛伊德遭謀殺和數百年體制上的種族主義後，當他害怕和孤單地在圍欄後面時，我與和平行使他們第一修正案權利的人們站在一起。那沒有惡犬和凶狠的武器，只有一個害怕、膽怯和孤單的人。」