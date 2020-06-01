【George Floyd事件】拜登與特朗普反應對比大　民調領先10百分點

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員暴力執法致死所引發的示威活動，在5月31日踏入第6日。美國總統特朗普（Donald Trump）與篤定代表民主黨出戰總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）對示威的反應截然不同，而這也影響輿論對兩人的看法。美國廣播公司31日公布的民意調查結果，顯示拜登的支持度領先特朗普10個百分點。

拜登5月31日發表聲明回應示威活動，並呼籲示威者停止暴力。他指：「抗議這種殘忍行徑是正確和有需要的。這完全是美國人的反應。但燒毀社區和不必要破壞卻不是，危及生命的暴力亦不是。徹底損毀及關閉服務社區的商業活動的暴力亦不是。」

他說：「示威的行為不應令示威理由蒙上陰影。人們示威想推進的正當理由，不應被暴力所驅離。」

美國的抗議活動愈演愈烈，特朗普的態度似有變化。他5月30日表示，弗洛伊德事件是一場嚴重的悲劇，讓全美各地的人充滿恐懼、憤怒和悲痛。他前幾天的口吻卻非這樣富有同理心。他29日在Twitter批評示威者是「暴徒」，又指若搶劫開始就會開槍。他亦在30日推文指，若有人越過白宮圍欄，將會放出「最凶惡的狗」。

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兩候選人支持度有變

二人競選團隊亦對明尼阿波利斯市的示威有不同的看法。拜登競選團隊中有最少13名成員在29日和30日於Twitter表示，已捐款給團體Minnesota Freedom Fund（暫譯，明尼蘇達州自由基金）。團體會使用捐款為明尼阿波利斯市被捕的示威者繳交保釋金。

特朗普競選團隊30日指，拜登團隊「會在財政上支持正在傷害無辜人民及破壞讓良好人民過日子的建築物的動亂」，此舉「令人不安」。

據美國廣播公司／《華盛頓郵報》31日公布的民調結果，受訪的已登記選民中，傾向投票給拜登的有53%，領先得43%的特朗普，兩者相差10個百分點。在已登記以及肯定會投票的人當中，51%稱會投給拜登，46%會投給特朗普，兩者相差5個百分點。

是次調查由紐約的研究公司Langer Research Associates進行。調查人員在5月25日至28日以固網電話及手提電話，用英語和西班牙隨機訪問1,001位成人。抽樣誤差為正負3.5個百分點。

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