【美國示威】特朗普威脅以最凶惡的狗與最凶狠武器對付闖入白宮者

美國明尼蘇達州一名非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法致死後，事件引發全國多個地方出現連日抗議活動，更有不少民眾湧到白宮附近示威，導致白宮一度封鎖。美國總統特朗普（Donald Trump）5月30日發出多個帖文，一邊讚揚美國特工處的保護工作令他感到很安全，另一邊他批評示威者製造麻煩，他威脅稱若有人越過白宮圍欄，將以「最凶惡的狗」與「最凶狠武器」應對。

圖為5月30日在白宮外圍示威的民眾與大批駐守的軍警（路透社）

特朗普5月30日早上短時間內連發7個帖文，他先是稱讚美國特工處（Secret Service）既專業又冷靜，他稱「我在室內看着一舉一動，沒有比這更感到安全了。他們（特工處人員）讓『示威者』盡情尖叫與咆哮，但當有人變得太激動或過份，他們就會快速及強硬去對付。」

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

圖為在白宮附近遭美國特工處人員帶走的示威者（路透社）

特朗普又稱，外面的大批民眾有組織，但沒有人敢衝過圍欄，他表示「若然他們這樣做，迎接他們的將是我見過最凶惡的狗（vicious dogs）與最凶狠的武器（most ominous weapons）。那時人們將可以受到嚴重傷害，起碼是這樣。」

....have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That’s when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. “We put the young ones on the front line, sir, they love it, and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

5月29日，示威者在白宮附近的財政部大樓外聚集（路透社）

特朗普之後再批評在白宮外示威的民眾，他稱那些人有專業管理，只是所謂的「示威者」，而且與紀念弗洛伊德（George Floyd）一事只有很小的關係。特朗普稱「他們只是在那裏製造麻煩。」這位美國總統之後又表示，特工處將能夠很輕鬆地應對。

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

這已不是特朗普首次因有關示威風波的言論出現爭議，特朗普之前在5月29日凌晨就曾在Twitter發文形容示威者是「暴徒」，揚言可以派兵協助，甚至稱一旦搶劫開始，就會開槍，他的言論引來外界批評。

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↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：