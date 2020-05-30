【美國示威】特朗普威脅以最凶惡的狗與最凶狠武器對付闖入白宮者

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美國明尼蘇達州一名非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法致死後，事件引發全國多個地方出現連日抗議活動，更有不少民眾湧到白宮附近示威，導致白宮一度封鎖。美國總統特朗普（Donald Trump）5月30日發出多個帖文，一邊讚揚美國特工處的保護工作令他感到很安全，另一邊他批評示威者製造麻煩，他威脅稱若有人越過白宮圍欄，將以「最凶惡的狗」與「最凶狠武器」應對。

圖為5月30日在白宮外圍示威的民眾與大批駐守的軍警（路透社）

特朗普5月30日早上短時間內連發7個帖文，他先是稱讚美國特工處（Secret Service）既專業又冷靜，他稱「我在室內看着一舉一動，沒有比這更感到安全了。他們（特工處人員）讓『示威者』盡情尖叫與咆哮，但當有人變得太激動或過份，他們就會快速及強硬去對付。」

圖為在白宮附近遭美國特工處人員帶走的示威者（路透社）

特朗普又稱，外面的大批民眾有組織，但沒有人敢衝過圍欄，他表示「若然他們這樣做，迎接他們的將是我見過最凶惡的狗（vicious dogs）與最凶狠的武器（most ominous weapons）。那時人們將可以受到嚴重傷害，起碼是這樣。」

5月29日，示威者在白宮附近的財政部大樓外聚集（路透社）

特朗普之後再批評在白宮外示威的民眾，他稱那些人有專業管理，只是所謂的「示威者」，而且與紀念弗洛伊德（George Floyd）一事只有很小的關係。特朗普稱「他們只是在那裏製造麻煩。」這位美國總統之後又表示，特工處將能夠很輕鬆地應對。

這已不是特朗普首次因有關示威風波的言論出現爭議，特朗普之前在5月29日凌晨就曾在Twitter發文形容示威者是「暴徒」，揚言可以派兵協助，甚至稱一旦搶劫開始，就會開槍，他的言論引來外界批評

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