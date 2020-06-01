【美國示威】示威者包圍白宮　特朗普據報躲進地堡近1小時

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕期間遭白人警察喬文（Derek Chauvin）以膝部壓頸後死亡，引發的示威幾乎點燃了美國各大城市。美國媒體5月31日，示威群眾聚集在美國華盛頓特區的白宮周圍期間，美國總統特朗普（Donald Trump）躲進地堡近1小時。

據美國有線新聞網絡（CNN）5月31日報道，不具名的白宮官員和執法人員稱，當抗議者在5月29日晚上聚集在白宮外時，特朗普曾被美國特勤局工作人員短暫地帶到白宮地堡內，並待了1個小時左右。

2020年5月29日，在亞特蘭大，抗議者遊行至喬治亞州議會大廈並返回百年奧運公園和CNN中心附近的區域後點燃一輛警車。（AP）

CNN引述執法人員消息指，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）和兒子巴倫（Barron Trump）亦有同行。

另據白宮辦公室工作人員5月31日透露，他們收到郵件提示「示威活動仍在繼續，並敦促工作人員儘量遠離白宮建築群」。當天，美國特勤局發布聲明稱，至少有60名美國特勤人員在本周末的白宮示威活動中受傷，其中11人被送往醫院，暫無生命危險。目前，白宮周圍警衛森嚴，佈滿特警人員和警察。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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CNN報道，全美已經有至少40個城市、亞利桑那州全州及華盛頓特區宣布在31日晚上實施宵禁，以應對近日在全美多地發生的抗議活動。此外，亞利桑那州、德克薩斯州和維珍尼亞州則在當天宣布進入緊急狀態。

美國國民警衛局發言人霍克（Michael Houk）5月31日表示，5,000名國民警衛隊隊員已分別部署在15個州和哥倫比亞特區，以應對示威活動中的突發事件。另有2,000名國民警衛隊員待命，若形勢出現變化，可能會部署更多人員。