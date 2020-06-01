英媒：OPEC傳與俄羅斯或接近達成石油減產協議

英媒引述3名OPEC+消息人士稱，石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯或更接近就延長當前減產措施的時間達成協議，目前正在討論一項將減產延長1至2個月的提議。

尼日利亞財經及商業新聞網站Nairametrics在6月1日稱，有跡象顯示OPEC+已在接近決定提早在6月4日開會。網站引述一些報道指，俄羅斯沒反對提早開會。

尼日利亞也是OPEC成員國之一。

路透社5月30日取得一份來自OPEC輪值主席國阿爾及利亞的信件，將建議原定6月9日至10日的會議，提前在6月4日舉行。

俄羅斯不反對提早開會，反映它或是更接近與沙特阿拉伯就如何延長減產達成協議。

圖為4月21日鏡頭下位於美國俄克拉何馬州庫欣的原油儲存設施。石油需求因疫情及多國「封城」措施萎縮，業界對儲存設施需求甚殷。（Reuters）

OPEC+在4月決定減產970萬桶/日，創下史上最大減產幅度。這約相當於全球產出繼10%，目的是藉此提振油價。

原油價格受抗疫封鎖措施影響致需求銳減，嚴重打擊油價。

消息人士上周對路透社說，實際上領導OPEC的沙特阿拉伯正帶頭討論將減產措施展延至年底，而非在7月下調減產幅度。惟這個提議迄今還沒贏得俄羅斯的支持。俄羅斯認為可以逐步縮小減產幅度。

一位OPEC+消息人士談到延長1至2個月時稱：「現在只是提案，還沒有最終確定」。

一位俄羅斯石油消息人士在談及延長當前減產時說：「是延長1、2個月，而不是半年，」

另一位OPEC+消息人士稱，在一些方面支持俄羅斯關於延長減產1個月的提議，但「我們對此仍未達成共識」。