【新冠肺炎・疫情】全球逾630萬人染疫　亞美尼亞總理確診

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過625萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少37萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月2日晚上10時33分，全球確診個案新增35,988個，累計增至6,306,746個，死亡人數新增690‬人，累計增至376,322人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月2日晚上10時33分，美國新增768宗確診個案，累計增至1,812,125個；死亡個案新增32‬宗，累計105,192個。痊癒個案為458,231個。美國已有逾173萬人接受檢測。

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亞美尼亞：總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）6月1日在Facebook上宣布，他和家人均已感染新型冠狀病毒。

拉丁美洲：據路透社數據，南丁美洲新冠疫情達到嚴峻的里程碑，累計確診病例接近100萬宗，達976,425宗；死亡病例累計逾5萬宗，達50,105宗。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）6月1日數據，德國新增333宗確診個案，累計增至181,815宗；死亡個案新增11宗，累計增至8,511宗。

印度：據衞生部6月1日公布數字，印度過去24小時新增8,392宗確診病例，再創單日新高，單日確診病例連續兩日超過8000宗，累計增至190,535宗。累計病例超越法國，成為全球第7多國家。死亡病例新增230宗，累計增至5,394宗。

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墨西哥：衞生部數據顯示，該國5月31日新增3,152個確診病例，累計增至90,664個。死亡病例新增151個，累計增至9,930個。

巴西：政府公布的數據顯示，該國在5月31日新增16,409宗確診病例，累計確診514,849宗；新增死亡病480宗，累計死亡病例29,314宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國。

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巴基斯坦：該國6月1日公布，截至當地時間上午8時42分，過去24小時新增2,964宗確診個案，累計增至72,460宗。死亡個案新增60宗，累計增至1,543宗。康復人數累計26,083人。

新加坡：衞生部5月31日公布，該國新增518宗確診病例，累計增至34,884宗。

新西蘭：當地最後一位留院病人在27日出院，全國已經連續5天沒有新個案，累計病例維持在1,154宗、21人死亡。鄰國澳洲的留院人數亦下降至500人以下，副首席醫務官凱利（Paul Kelly）認為，很大機會與新西蘭組成「旅遊泡泡」，兩國衛生官員現時正在常討，預計在數周後各自向政府提供建議。

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俄羅斯：該國5月31日公布新增9,268宗確診病宗，累計超逾40萬宗，增至405,843宗；死亡病例新增138宗，累計增至4,693宗。

俄羅斯國際文傳電訊社引述消息人士報道，車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）出現類似流感的病徵，5月20日送往莫斯科的醫院接受治療。

意大利：民防部5月31日公布新增75宗死亡個案，累計增至33,415宗。確診個案增加355宗，累計增至233,019宗。

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日本：日本國內5月31日新增35宗確診個案，累計增至16,912宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,624宗。死亡個案新增3宗，累計910宗。東京都31日確診個案新增5宗，累計增至5,236宗。

韓國：中央防疫對策本部6月2日公布，該國新增38宗確診病例，累計增至11,541宗。死亡病例新增1宗，累計272宗。全康復並解除隔離的人數達10,446人。

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