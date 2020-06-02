【新冠肺炎・各地措施】土耳其放寬限制重開餐廳　南非取消禁酒令

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

南非：該國政府逐步放寬全國封鎖措施，包括取消禁酒令。6月1日是允許出售酒類商品的第一天，領有酒牌的商店允許於上午9時至下午5時賣酒。但周五、周六和周日不准賣酒。

土耳其：土耳其自6月1日起放寬限制措施，允許全國各地的餐廳、咖啡廳、公園、泳池、海灘、健身房、圖書館和博物館等重開，同時有限度地恢復國內航班。

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澳洲：該國自6月1日起進入放寬防疫措施的第二階段。新南威爾斯省的博物館、畫廊、水族館、圖書館和動物園會自當天起重開，餐廳、咖啡廳和酒吧的可容納客人數量也會從10人增至50人。維多利亞省允許餐廳和咖啡廳等重開，最多可招待20人，並要繼續遵守社交距離。

斯里蘭卡：旅遊促進局（Tourism Promotion Bureau）局長費爾南多（Kimali Fernando）5月31日宣布，該國計劃自8月1日起恢復部分旅遊行業，率先讓小型旅行團入境。

費爾南多指出，該國屆時將允許來自世界各地、有人數限制的小團體訪問斯里蘭卡，以及留在已採取嚴格安全措施、獲批准的五星級酒店內。不過遊客在抵達機場後需要先進行病毒檢測。

梵蒂岡新冠肺炎疫情：圖為5月31日身在聖伯多祿廣場的修女，她在出席教宗方濟各主持的彌撤。這是自當地「封城」以來，教宗首次主持這宗教活動。（AP）

馬爾代夫：旅遊部5月30日發布聲明稱，該國計劃在7月起重開邊境。

德國：路透社6月1日引述消息人士稱，德國經濟部已提出50億歐元的汽車購買補貼計劃，這將是該國刺激方案的一部分。報道指，全面方案會在2日提出，總額或達800億歐元。

泰國新冠肺炎疫情：曼谷一間電影院的員工6月1日在院內噴灑消毒劑。（AP）

泰國：國會5月31日通過價值1.9萬億泰銖（580億美元）經濟援助法案，以緩減疫情對經濟的影響。政府擬舉債1萬億泰銖，以及央行推出價值9000億泰銖的措施。

政府借來的1萬億泰銖，有6000億泰銖用於公共衛生工程、紓緩措施，其他用於重建經濟以及創造就業機會。泰國央行推出的措施，則包括軟貸款和企業債券。

政府5月29日公布，6月1日起，戲院和劇院可以重開，不過場內不可多於200人，同時要遵守減少社交接觸的措施。宵禁時間將縮短至下午11時至凌晨3時，本月較早前已經重開的商場可以延長營業時間。

以色列：耶路撒冷舊城區的阿克薩清真寺（al-Aqsa）關閉逾2個月後重新開放。大批信徒5月31日在門外度過又冷又大風的一晚，等到早上進入清真寺範圍進行禱告。

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日本：自6月1日起，厚生勞動省會在東京都和宮城縣實施約1萬人規模的檢測，大阪也會在3日起實施。

東京新增5確診個案，是近1星期以來單日確診首次少於10宗，累計病例 5,236宗。惟福岡縣北九州市近8天合計有85新增確診，其中31人感染途徑不明，當地31日暫時關閉包括博物館、美術館等119個公共設施。

日本經濟再生擔當相西村康稔稱東京和福岡的病例增加，是由於當地出現集體感染，能確定感染路徑以及追蹤與患者有密切接觸的人。

他稱不打算再對東京和福岡發出緊急事態宣言，而要儘快控制疫情。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sánchez）稱會要求國會再次同意延長全國緊急狀態2周，至6月21日。他在與地區政府領袖舉行視像會議時說病毒感染率已大大下降，這將是最後一次延長緊急狀態。

英國新冠肺炎疫情：圖為5月30日英國諾斯威奇的民眾走在街上。（Reuters）

羅馬尼亞：總理奧爾班（Ludovic Orban）被當地媒體揭發在該國仍有疫情之際，於他生日當天（25日）違反社交疏離規定。他因在室內開會時吸煙，以及同行幾名內閣成員及與會者不遵守准交疏離規定、包括沒戴口罩，被罰約600美元。

土耳其：政府準備重開經濟活動，以及恢復國內飛機航班。

英國：數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）5月30日在每日疫情記者會上表示，6月1日起可以恢復閉門體育比賽，英格蘭超級足球聯賽（Premier League）則於6月17日復賽。在遵守兩米社交距離的情況下，來自不同家庭、最多6人可自6月1日開始，一起在戶外做運動。

政府5月30日宣布，在遵守社交距離的規定下，英國220萬名高危群組人士自6月1日起，可以與家人一起外出，而獨居人士亦可與來自不同家庭的另一人出外見面。

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印度：政府5月30日允許在6月8日起，重啟大部分地區的餐廳、購物中心、酒店和宗教場所。學校和大專院校則會在7月復課。但確診數字較多的地區則會繼續維持封鎖。

意大利：衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）5月29日表示，由6月3日起，國民可在國內跨區旅行，但確診個案較少的南部地區，可自行考慮所需情況，對國內來自疫情較嚴重的北部地區的跨區旅遊實施限制。

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希臘：希臘5月29日宣布在6月15日對29個國家的遊客開放旅遊，當中包括中國。

當地前往離島的渡輪5月26日開始恢復服務，渡輪載客量不可超過一半，乘客亦要佩戴口罩和保持社交距離；咖啡店和餐廳同日也重開。全年營業的酒店6月1日恢復營業，季節性酒店則會於6月15日開始營業，飛往雅典的直航班機同日也重新啟航。

丹麥和挪威：丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）和挪威首相索爾貝格（Erna Solberg）5月29日分別宣布放寬旅遊限制，互相開放邊境，不過接壤瑞典的邊境則維持關閉。丹麥另外將對德國和冰島開放邊境。

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