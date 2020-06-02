【美國示威】紐約和伊利諾伊州長反對軍隊介入平亂

美國示威浪潮愈演愈烈。總統特朗普（Donald Trump）威脅出動軍隊介入。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）和伊利諾伊州州長普里茨克（J. B. Pritzker）6月1日分別表明反對。

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對於聯邦政府出動軍隊介入，科莫接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時回應表示，「不，謝謝」。他說：「他們是和平示威者。他們是年輕人，主要是華盛頓特區的白人，對弗洛伊德謀殺案感到憤怒，而他們本應如此。」

科莫堅稱，只有小部份示威者造成破壞。他說：「搶掠和犯罪活動是不可容忍的，從執法的角度來看，你需要清除他們，但他們和示威者混雜一起」，「但今天總統所做的是，他號召美國軍隊對抗美國公民」。

普里茨克也拒絕聯邦政府動員軍隊前往伊利諾伊州。他表示，「事實是總統在這裏創造一個具煽動性的時刻，他想改變話題，從他在冠狀病毒問題上的失敗，一個悲慘的失敗，現在看到一個時刻，因為對弗洛伊德的不公正而出現動盪，他現在想創造另一個話題，讓他成為法律與秩序總統。」

普里茨克還批評特朗普處理白宮外示威者的方法是錯誤的。他說：「和平示威者有權利在那裏，我看到發生了什麼。我正在看CNN，突然部隊向前推進，然後他們開始推示威者，投擲催淚彈。這不是我們在美國的行為方式。我們的執法人員在街上努力保護人。至少不是在芝加哥，我們沒有試圖鎮壓和平示威。」