【美國示威】警出動電槍平亂　推倒持拐杖男子　記者也「中椒」

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警察用膝蓋壓頸致死，引發全美示威潮且暴力衝突升溫。美國總統特朗普與司法部長巴爾（William Barr）要地方官員從嚴對付騷亂，多個城市警方5月30日晚間加強動用武力，警棍、橡膠子彈與胡椒噴劑齊發，連旁觀者與記者也遭殃。

網路影片顯示，在明尼蘇達州明尼亞波利斯市，警察先是高喊「開火」，隨即朝站在門廊的居民射漆彈，即使這些人並未衝撞警方。

記者也無法倖免。在明尼亞波利斯，哥倫比亞廣播公司（CBS）電視新聞人員拍攝一群警察站在停車場附近的畫面時挨了橡膠子彈，當警方逼近時，可聽到一名組員說「老兄，他們在瞄準我們」。VICE News記者亞當斯在拍攝衝突現場時跌坐在地，仍被警方拿胡椒噴劑伺候。

在猶他州首府鹽湖城，鎮暴警察推倒一名手持拐杖的男子。在喬治亞州首府亞特蘭大，執行宵禁的警察把兩名坐在車內的大學生攔下，拿著電擊槍向他們發射，使他們無法動彈，最後將他們拖出車外。

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在德州奧斯丁等地，都可見到警察拿胡椒噴劑直接朝示威者臉部噴，即使示威者已跪地無法反抗。

亞利桑那州立大學教授馬奎爾（Edward Maguire）近期出版一本警方控制群眾事件程序的指南。他表示目前情勢尤其惡劣，因為警察朝無威脅性的群眾射擊恐有危險性的子彈。

馬奎爾說，看著30日晚間的情況，他感覺彷彿全美警方高層看了他的書後，卻決定反其道而行，「我只看見當今全美惡警執法的例子，他們根本沒在思考掌控示威的策略」。

非營利組織「警方執法研究論壇」執行主任韋克斯勒（Chuck Wexler）表示，新冠肺炎大流行，帶給警方新難題。傳統上警方所受的訓練都是針對戴口罩者，這可做為滋事者與和平示威者間的區隔，然而現在不少示威者戴著口罩，讓想滋事者更易偽裝，也讓警方神經更加緊繃。

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