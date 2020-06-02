【美國示威】美參議員建議美軍5個精鋭師　全部出動鎮壓

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死所引發的大規模騷亂仍未平息，美國有參議員建議出動精鋭部隊參與鎮暴。

美國民眾反種族歧視的示威運動愈演愈烈，國民警衛隊到場維持秩序。（AP）

美國阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）6月1日在接受霍士新聞（FOX News）採訪時科頓表示：「如有必要，特朗普（Donald Trump）總統應動用《暴動法》(Insurrection Act）向這些城市部署現役軍隊，以支持我們當地的執法人員，保證暴力行為在今晚就能結束，而不會持續到下個晚上。」

科頓還後在Twitter建議聯邦政府，應部署美軍最為精鋭的快速反應部隊，第101空降師鎮暴：「如果地方執法部門不堪重負，那就讓我們當第101空降師出現在街的另一邊出現時，這些反法西師主義（Antifa）會作何反應。」

科頓更稱，如有必要，第10山地師、第82空降師、第1騎兵師和第3步兵師全都要上，不惜代價恢復秩序。

值得一提，特朗普後轉發了科頓提議出動101空降師的帖文並表示：「百分百正確！感謝你！」

美聯社報道稱，若明尼蘇達州州長向聯邦政府請求協助，五角大樓已經準備好向該州部署美軍部隊，但一名國防部高級官員表示：「國防部未有人討論要動用《暴動法》。」美國有線新聞網（CNN）亦報道指，國防部對在國內出動軍隊感到抗拒。