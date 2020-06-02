【美國示威】軍隊用於打仗而非處理示威　出動軍隊或令事態惡化

美國示威動亂持續，總統特朗普（Donald Trump）威脅將動用軍隊平息示威與動亂。儘管法律上可行，但有擔心指動用軍隊會適得其反，令示威情況更嚴重。

美國示威：特朗普稱將出動軍隊鎮壓，但軍隊訓練用於打仗而非處理示威。圖為5月5日，美軍部隊正與匈牙利軍方進行聯合演習。（Getty）

特朗普在6月1日表示，要求各州政府採取強硬手段，動員國民警衞軍平息示威動亂，否則將派兵介入。他譴責示威者趁亂打劫，製造混亂，稱「將派出數以千計的重裝士兵、軍人及執法人員」，終止這場示威動亂。

美國法律雖禁止總統在國內執法期間動用隸屬聯邦政府的軍隊，但只要總統引用《暴動法》（Insurrection Act）就可直接出動軍隊，鎮壓暴亂。如1992年時任總統老布殊（George H. W. Bush）就引用《暴動法》出動軍隊處理洛杉磯暴動，但出動軍隊鎮壓可能適得其反。

1992年洛杉機發生暴動，多個建築物被縱火及多人被殺，政府決定派出軍隊鎮壓。圖為1992年洛杉機，軍隊正在街上戒備巡邏。（Getty）

士兵更易犯錯 可觸發更大民憤

美國軍隊雖設有憲兵部隊，但特朗普所稱的，似乎是動用正規的陸空軍隊伍。共和黨的參議員科頓（Tom Cotton）在個人Twitter上警告，若地方執法人員需要支援，「反法西斯主義的恐怖分子們將要面對101空降師」，特朗普轉載這段話，並稱這「絕對正確」。

士兵接受的訓練是打仗，而非防暴及處理爆竊及行劫罪案。當出動軍隊進入城市面對示威時，將更有機會犯錯，引起死傷造成更大民怨。在1992年的洛杉機暴動就發生一件事：1992年5月3日警察連同海軍陸戰隊前往營救人質，因訓練不同隨行士兵誤會警察高呼的「掩護」為「掩護射擊」，向屋內開火超過200發子彈，幸無傷及屋內人質。

事實在今天的示威中，除因因警方暴力執法導致黑人弗洛伊德（George Floyd）死亡的直接原因，種族歧視及警方執法問題等深層原因外，警方在處理示威時犯錯亦起火上加油作用。如5月31日紐約有兩架警車撞向示威者，相關片段在網上快速散播，在社交網絡發達的今天，可令這些犯錯被加以放大，激發更大民憤。

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