【新冠肺炎・各地措施】東京疫情反彈政府發警報　巴黎餐廳重開

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

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日本：東京都6月2日新增34宗確診個案。由於疫情反彈，知事小池百合子同日發布「東京警報」，促請市民避免外出。

法國：巴黎的餐廳和咖啡廳重開，不過只限露天座位，餐桌距離最少相隔一米。財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）6月2日承諾提供資助，協助餐肆繼續經營。

羅西哥新冠病毒肺炎：圖為本土宗教「死亡聖神」的信眾6月1日舉行過月度慶祝活動之後，民眾將「死亡聖神」的偶像從街上搬回去，還給社區中其中一個家庭。(AP)

杜拜：6月2日公布，3日將容許大型購物商場、私營企業全面恢復營運。

印度：政府已批准緊急的新冠肺炎病例可使用瑞德西韋（Remdesivir）治療。

南非：該國政府逐步放寬全國封鎖措施，包括取消禁酒令。6月1日是允許出售酒類商品的第一天，領有酒牌的商店允許於上午9時至下午5時賣酒。但周五、周六和周日不准賣酒。

土耳其：土耳其自6月1日起放寬限制措施，允許全國各地的餐廳、咖啡廳、公園、泳池、海灘、健身房、圖書館和博物館等重開，同時有限度地恢復國內航班。

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澳洲：該國自6月1日起進入放寬防疫措施的第二階段。新南威爾斯省的博物館、畫廊、水族館、圖書館和動物園會自當天起重開，餐廳、咖啡廳和酒吧的可容納客人數量也會從10人增至50人。維多利亞省允許餐廳和咖啡廳等重開，最多可招待20人，並要繼續遵守社交距離。

斯里蘭卡：旅遊促進局（Tourism Promotion Bureau）局長費爾南多（Kimali Fernando）5月31日宣布，該國計劃自8月1日起恢復部分旅遊行業，率先讓小型旅行團入境。

費爾南多指出，該國屆時將允許來自世界各地、有人數限制的小團體訪問斯里蘭卡，以及留在已採取嚴格安全措施、獲批准的五星級酒店內。不過遊客在抵達機場後需要先進行病毒檢測。

梵蒂岡新冠肺炎疫情：圖為5月31日身在聖伯多祿廣場的修女，她在出席教宗方濟各主持的彌撤。這是自當地「封城」以來，教宗首次主持這宗教活動。（AP）

馬爾代夫：旅遊部5月30日發布聲明稱，該國計劃在7月起重開邊境。

德國：路透社6月1日引述消息人士稱，德國經濟部已提出50億歐元的汽車購買補貼計劃，這將是該國刺激方案的一部分。報道指，全面方案會在2日提出，總額或達800億歐元。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sánchez）稱會要求國會再次同意延長全國緊急狀態2周，至6月21日。他在與地區政府領袖舉行視像會議時說病毒感染率已大大下降，這將是最後一次延長緊急狀態。

泰國新冠肺炎疫情：曼谷一間電影院的員工6月1日在院內噴灑消毒劑。（AP）

泰國：國會5月31日通過價值1.9萬億泰銖（580億美元）經濟援助法案，以緩減疫情對經濟的影響。政府擬舉債1萬億泰銖，以及央行推出價值9000億泰銖的措施。

政府借來的1萬億泰銖，有6000億泰銖用於公共衛生工程、紓緩措施，其他用於重建經濟以及創造就業機會。泰國央行推出的措施，則包括軟貸款和企業債券。

政府5月29日公布，6月1日起，戲院和劇院可以重開，不過場內不可多於200人，同時要遵守減少社交接觸的措施。宵禁時間將縮短至下午11時至凌晨3時，本月較早前已經重開的商場可以延長營業時間。

以色列：耶路撒冷舊城區的阿克薩清真寺（al-Aqsa）關閉逾2個月後重新開放。大批信徒5月31日在門外度過又冷又大風的一晚，等到早上進入清真寺範圍進行禱告。

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