特朗普擬邀俄羅斯重返G7　歐盟反對

美國總統特朗普（Donald Trump）5月30日表示，有意邀請包括俄羅斯在內的4個國家參與七國集團（G7）峰會，但遭到歐盟（EU）反對。

《紐約時報》6月2日報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）博雷利表示，除非情況改變和形勢允許G8再次進行有意義的討論，否則俄羅斯不應再次參與。他認為，特朗普身為今次G7主席國領袖，有權邀請其他國家與會，但更換成員國或永久改變構成形式並非G7主席國的特權。

特朗普將俄羅斯重新納入G7的提議遭到多國反對。圖為2019年，特朗普與俄羅斯總統普京在二十國集團峰會會面。（AP）

現時G7由加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國組成，俄羅斯在2014年因克里米亞問題被逐出組織。對於美國將俄羅斯重新納入G7的提議，英國和加拿大都表明反對。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人斯拉克（James Slack）6月1日表示，除非俄羅斯停止其侵略性和破壞穩定的活動，英國準備運用否決權阻止俄羅斯加入。而加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則批評俄羅斯仍然不尊重和無視國際規則，因此莫斯科至今仍被排除在G7之外，相信情況會持續。