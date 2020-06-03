【美國示威】紐約州長：國家史無前例地撕裂　指警方沒盡本份

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美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡的事件，引發全國示威至今仍然未受到控制。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）6月2日指，市長白思豪（Bill de Blasio）及警方應對市內1日出現搶掠情況不力。

科莫出席每日例行記者會時指，市內在1日遭到搶掠，布朗克斯（Bronx）、布魯克林（Brooklyn）及曼克頓（Manhattan）的店舖受到破壞，他認為白思豪低估形勢，並對紐約警方（NYPD）沒盡力保障當地建築物感到忿怒。

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科莫認為，美國社會撕裂的情況是他前所未見，指總統特朗普（Donald Trump）只放大搶掠問題，對事件起因的弗洛伊德之死避而不談。他亦稱，已經向各市長提供協助，州警方或1.3萬國民警衛隊成員可以隨時介入協助維持秩序，但白思豪表明國民警衛隊不應派遣到市內。

另外，科莫宣布，紐約市會按原定計劃，在8日逐步恢復受到新型冠狀病毒（COVID-19）影響的經濟活動。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國多處發生示威或騷亂：

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