【美國示威】多間商店遭搶掠包括大型百貨　紐約相隔77年實施宵禁

美國示威浪潮持續，但部分示威演變為爆竊搶掠，紐約成為重災區之一。多個城市包括紐約決定實施宵禁，禁止居民在晚上出門。這是紐約市1943年來，再次實施的宵禁。

美國示威：圖攝於6月2日，Macy'ｓ百貨遭到洗劫，工人正忙於架設圍板保護。（Reuters）

黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察過度武力致死的事件，最終演變成全國大規模示威，但在示威者中混雜了趁火打劫的人，他們隨示威者在路上砸爛商店玻璃，入內搶掠，紐約亦不例外。

曼哈頓中城第五大道沿線的商店，包括Bergdorf Goodman、LV、ZARA等都成為目標。翌日多門店舖架上木板，掩蓋店舖避免繼續遭受破壞。Macy'ｓ百貨也遭到洗劫。

一名木工施工時感嘆：「這不是紐約，這根本是海盜之地。」

美國示威：圖攝於6月1日，示威者在曼克頓街頭砸爛玻璃，闖進店舖內搶掠。（Reuters）

為阻止暴徒趁夜打劫，紐約市決定實施宵禁。市長白思豪（Bill de Blasio）在6月1日宣布，紐約市當晚11時至翌日早上5時實施宵禁，在2日進一步提早在８時實施，直至7日為止。

在宵禁下人們除必要情況，如工作及求醫外禁止外出，否則會被「強烈要求」回家或被捕。

《紐約郵報》報道，有和平示威者嘗試阻止暴徒搶掠，但徒勞無功。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）以「丟臉」形容打劫景象。

1943年的騷亂

紐約市對上一次實施宵禁是在1943年8月，二戰仍在進行。一名黑人美軍士兵遭白人警察開槍擊傷，但黑人被射殺的謠言流竄，並瞬速成為騷亂導火線。

黑人士兵是當時二戰美軍的重要成員，被白人殺害的謠言激發當地黑人不滿。示威者前往商店街搶掠，砸爛白人商店，紐約政府隨即實施宵禁。不過當年宵禁只集中在哈林區（Harlem），且宵禁只持續了一天。事件造成6人死亡，超過700人受傷。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：