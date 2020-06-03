【美國示威】特朗普自認為黑人貢獻最多的總統　僅次林肯

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美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡激起全國示威，美國總統特朗普（Donald Trump）威脅出動軍隊平亂。特朗普6月2日發文指，自己是前總統林肯（Abraham Lincoln）以來為黑人貢獻最多的總統。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國多處發生示威或騷亂：

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特朗普在Twitter發文指：「自林肯以後，我的政府為黑人群體做的貢獻超過任何一位總統。與參議員斯科特（Tim Scott）共同出台的『機會區域』政策，保障美國傳統黑人大學的資金，『學校選擇』計劃，通過刑事司法改革，從歷史上說，（我的政府）黑人失業率、貧困率和犯罪率都是最低的。」他並表示：「最好的還在後面！」

林肯是美國第16任總統。1863年，林肯簽署《黑奴解放令》，宣布解放南方美利堅聯盟國的黑奴，並推動國會通過憲法第十三條修正案，於南北戰爭結束後兩年正式廢除奴隸制度。

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